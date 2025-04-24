Кошка как барометр здоровья: рвота, которая предсказывает беду

Кошка вырвала — повод для паники или всего лишь шерсть вышла? Разбираемся, когда рвота у кошки — нормальная реакция, а когда срочно к врачу.
Да, кошки иногда срыгивают — и это не всегда признак беды. Вот типичные случаи, когда рвота неопасна:
Шерсть в желудке. Особенно у пушистиков. Помогут пасты и специальные корма.
Ела траву. Кошки делают это, чтобы прочистить пищеварение.
Смена корма. Новый рацион может вызвать временное расстройство.
Переела. Долгое голодание + быстрый обед = перегрузка желудка.
Если это единичный случай, кот бодрый и ест как обычно — наблюдаем и не паникуем.
Есть симптомы, которые должны насторожить:
Частая или повторяющаяся рвота
Слабость, диарея, потеря аппетита
Примеси в рвотных массах:
Во всех этих случаях — к ветеринару немедленно!
ЖКТ-проблемы: гастрит, энтерит, панкреатит
Инфекции: коронавирус, панлейкопения (кошачья чума)
Почки и печень: отравление токсинами
Инородное тело: кошки глотают всё, что блестит
Отравления: химия, растения, лекарства
Если рвота однократная — временно не кормите, следите за самочувствием.
Если есть тревожные симптомы — не тяните, идите к врачу.
Никаких "человеческих" лекарств! То, что помогает вам, может быть ядом для кошки.
Правильный корм — без экспериментов на кухне.
Регулярный груминг — особенно пушистым красавцам.
Безопасная среда — уберите мелочи, химию и опасные растения.
Чёткий режим питания — без перекормов.
Ветеринарные осмотры — минимум раз в год.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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