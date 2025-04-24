Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огненная демилитаризация: ВС РФ уничтожает промышленность ВСУ в Харькове
Начальник Трампа: Зеленский указывает США как себя вести на переговорах
Польский предатель: президент Дуда призвал Киев уступить России
ТОП-7 самых легендарных грузовых автомобилей СССР
Марионетка США: Европа признала свою зависимость от Америки
Признать нацизм: мир обеспокоен правыми взглядами Украины
Смерть с небес: армия России нанесла удар по секретному оружию ВСУ
Крах Киева: скорый дефолт убьет Украину
Неожиданный поворот на юбилее Агутина: Zivert отказалась выступать на концерте

Кошка как барометр здоровья: рвота, которая предсказывает беду

Зоосфера

Кошка вырвала — повод для паники или всего лишь шерсть вышла? Разбираемся, когда рвота у кошки — нормальная реакция, а когда срочно к врачу.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Когда можно не волноваться

Да, кошки иногда срыгивают — и это не всегда признак беды. Вот типичные случаи, когда рвота неопасна:

  • Шерсть в желудке. Особенно у пушистиков. Помогут пасты и специальные корма.

  • Ела траву. Кошки делают это, чтобы прочистить пищеварение.

  • Смена корма. Новый рацион может вызвать временное расстройство.

  • Переела. Долгое голодание + быстрый обед = перегрузка желудка.

Если это единичный случай, кот бодрый и ест как обычно — наблюдаем и не паникуем.

Когда рвота — это уже тревожно

Есть симптомы, которые должны насторожить:

Частая или повторяющаяся рвота

Слабость, диарея, потеря аппетита

Примеси в рвотных массах:

  • Белая пена — гастрит или "голодная" рвота
  • Жёлтая — сигнал от печени или желудка
  • Зелёная — возможна непроходимость кишечника
  • С кровью — возможна язва или опухоль
  • Тёмная, как кофейная гуща — внутреннее кровотечение

Во всех этих случаях — к ветеринару немедленно!

Что может быть причиной

  • ЖКТ-проблемы: гастрит, энтерит, панкреатит

  • Инфекции: коронавирус, панлейкопения (кошачья чума)

  • Почки и печень: отравление токсинами

  • Инородное тело: кошки глотают всё, что блестит

  • Отравления: химия, растения, лекарства

Что делать хозяину

  • Если рвота однократная — временно не кормите, следите за самочувствием.

  • Если есть тревожные симптомы — не тяните, идите к врачу.

  • Никаких "человеческих" лекарств! То, что помогает вам, может быть ядом для кошки.

Как защитить питомца

  • Правильный корм — без экспериментов на кухне.

  • Регулярный груминг — особенно пушистым красавцам.

  • Безопасная среда — уберите мелочи, химию и опасные растения.

  • Чёткий режим питания — без перекормов.

  • Ветеринарные осмотры — минимум раз в год.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Начальник Трампа: Зеленский указывает США как себя вести на переговорах
Марионетка США: Европа признала свою зависимость от Америки
Признать нацизм: мир обеспокоен правыми взглядами Украины
Смерть с небес: армия России нанесла удар по секретному оружию ВСУ
Крах Киева: скорый дефолт убьет Украину
Неожиданный поворот на юбилее Агутина: Zivert отказалась выступать на концерте
Немецкая беда: Германия обвинила Трампа в смерти экономики
Кошка как барометр здоровья: рвота, которая предсказывает беду
Как сделать компост без вони и вредителей — проверенные советы
Праздник Трампа: что случится в США в честь 100 дней президентства Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.