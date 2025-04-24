Вот как часто можно мыть собаку с короткой или длинной шерстью

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Запах с улицы, грязные лапы и шерсть с сюрпризами — знакомо? Хочется как можно чаще отправлять собаку в ванну. Но стоит ли? Оказывается, частое купание может нанести вред даже самому пушистому любимцу. Разбираемся, как часто на самом деле нужно мыть собаку и когда лучше этого не делать.

Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Послушная собака

Что влияет на частоту купаний

Пушистые или гладкошерстные, домашние лежебоки или уличные непоседы — уход зависит от множества факторов:

Активность. Любитель прыгать по лужам и валяться в листве требует регулярных банных процедур. После особо "удачной" прогулки ванна необходима.

Шерсть и кожа. Короткошёрстные породы вроде боксёров почти не пачкаются, в то время как пуделям и ретриверам нужна регулярная промывка. Бесшёрстные собаки вроде китайской хохлатой вообще нуждаются в еженедельной гигиене.

Кожные болезни. Если у собаки аллергия, шелушение или зуд, её моют по назначению врача — с лечебными шампунями и особым режимом.

Сколько — это "нормально"

Короткошёрстные породы — раз в 2-3 месяца, если нет сильных загрязнений.

Длинношёрстные и кудрявые — каждые 4-6 недель, с расчёсыванием и кондиционером.

Бесшёрстные — раз в неделю, с мягкими увлажняющими средствами.

С жирной кожей — примерно раз в месяц, с шампунем для жирного типа.

"Иногда дело не в собаке, а в её владельце. При аллергии на шерсть или если питомец спит на кровати, мытьё становится вопросом общего комфорта".

Почему нельзя перебарщивать

Слишком частое купание смывает защитный жир с кожи, из-за чего появляется сухость, перхоть и тусклая шерсть. Если приходится мыть собаку чаще раза в месяц — используйте только специальные увлажняющие шампуни и строго для животных.

Как понять, что пора в ванну

Если собака пахнет, чешется или покрылась пылью — пора в душ. Главное — ориентироваться не на календарь, а на состояние питомца. А ещё лучше — проконсультироваться с ветеринаром: он подскажет индивидуальную схему ухода.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



