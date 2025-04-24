Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда

Вот как часто можно мыть собаку с короткой или длинной шерстью

2:18
Зоосфера

Запах с улицы, грязные лапы и шерсть с сюрпризами — знакомо? Хочется как можно чаще отправлять собаку в ванну. Но стоит ли? Оказывается, частое купание может нанести вред даже самому пушистому любимцу. Разбираемся, как часто на самом деле нужно мыть собаку и когда лучше этого не делать.

Послушная собака
Фото: Designed by Freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Послушная собака

Что влияет на частоту купаний

Пушистые или гладкошерстные, домашние лежебоки или уличные непоседы — уход зависит от множества факторов:

  • Активность. Любитель прыгать по лужам и валяться в листве требует регулярных банных процедур. После особо "удачной" прогулки ванна необходима.

  • Шерсть и кожа. Короткошёрстные породы вроде боксёров почти не пачкаются, в то время как пуделям и ретриверам нужна регулярная промывка. Бесшёрстные собаки вроде китайской хохлатой вообще нуждаются в еженедельной гигиене.

  • Кожные болезни. Если у собаки аллергия, шелушение или зуд, её моют по назначению врача — с лечебными шампунями и особым режимом.

Сколько — это "нормально"

  • Короткошёрстные породы — раз в 2-3 месяца, если нет сильных загрязнений.

  • Длинношёрстные и кудрявые — каждые 4-6 недель, с расчёсыванием и кондиционером.

  • Бесшёрстные — раз в неделю, с мягкими увлажняющими средствами.

  • С жирной кожей — примерно раз в месяц, с шампунем для жирного типа.

"Иногда дело не в собаке, а в её владельце. При аллергии на шерсть или если питомец спит на кровати, мытьё становится вопросом общего комфорта".

Почему нельзя перебарщивать

Слишком частое купание смывает защитный жир с кожи, из-за чего появляется сухость, перхоть и тусклая шерсть. Если приходится мыть собаку чаще раза в месяц — используйте только специальные увлажняющие шампуни и строго для животных.

Как понять, что пора в ванну

Если собака пахнет, чешется или покрылась пылью — пора в душ. Главное — ориентироваться не на календарь, а на состояние питомца. А ещё лучше — проконсультироваться с ветеринаром: он подскажет индивидуальную схему ухода.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Красота и стиль
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Идея о браке: Алексей Гоман признался, почему больше не ищет любовь
Украина теряет поддержку? Уиткофф вылетел на встречу с Путиным
Голландский кошмар: уехавшая из РФ писательница рассказала о вшах в школах
Шокирующий гигант: как Universal Studios Great Britain изменит ландшафт индустрии развлечений
Ванильный соус и гречка — неожиданный, но идеальный союз
Один куст — ведро кабачков: три приёма, которые творят чудеса
Тревожный звонок для Би-2: признания Лёвы* привели к неутешительному диагнозу
Холодный фронт на подходе? Как долго продлится природная аномалия
Любите шашлык? Вот сколько можно съесть без вреда
Обвали, обжарь и накрой: отбивные из печени по золотому стандарту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.