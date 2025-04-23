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Кошачий завтрак, о котором все мечтают: простой рецепт, который не навредит

1:45
Зоосфера

Многие владельцы кошек не раз задумывались о том, чтобы побаловать своих питомцев чем-то особенным. В отличие от еды с хозяйского стола, которая может быть вредной для животных, домашние блюда, приготовленные специально для кошек, безопасны и полезны. Сегодня предлагаем вам простой рецепт завтрака, который станет настоящим лакомством для вашей мурлыки.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка обезжиренного сухого молока

  • 3 яйца

  • 3 столовые ложки творога

  • 2 столовые ложки тертых овощей

  • Вода для разбавления сухого молока

Пошаговый процесс

  1. Подготовка молока. Разбавьте сухое молоко небольшим количеством воды, чтобы оно стало жидким.

  2. Смешивание с яйцами. В разбавленное молоко добавьте яйца и хорошо перемешайте смесь.

  3. Приготовление блина. Нагрейте сковородку с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите по всей поверхности.

  4. Обжарка. Готовьте блин до золотисто-коричневого цвета с одной стороны, затем переверните его на другую сторону и готовьте еще несколько минут.

  5. Заполнение начинки. Снимите готовый блин с сковороды и выложите его на тарелку. На одну половину блина распределите творог и тертые овощи.

  6. Формирование омлета. верните блин, как омлет, остудите его, затем нарежьте на небольшие порционные кусочки и подавайте питомцу.

Этот завтрак не только вкусный, но и питательный! Ваша кошка оценит заботу, а вы сможете быть уверены, что её здоровье не пострадает.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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