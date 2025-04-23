Кошачий завтрак, о котором все мечтают: простой рецепт, который не навредит

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек не раз задумывались о том, чтобы побаловать своих питомцев чем-то особенным. В отличие от еды с хозяйского стола, которая может быть вредной для животных, домашние блюда, приготовленные специально для кошек, безопасны и полезны. Сегодня предлагаем вам простой рецепт завтрака, который станет настоящим лакомством для вашей мурлыки.

Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мяукающий котенок

Ингредиенты

1 столовая ложка обезжиренного сухого молока

3 яйца

3 столовые ложки творога

2 столовые ложки тертых овощей

Вода для разбавления сухого молока

Пошаговый процесс

Подготовка молока. Разбавьте сухое молоко небольшим количеством воды, чтобы оно стало жидким. Смешивание с яйцами. В разбавленное молоко добавьте яйца и хорошо перемешайте смесь. Приготовление блина. Нагрейте сковородку с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите по всей поверхности. Обжарка. Готовьте блин до золотисто-коричневого цвета с одной стороны, затем переверните его на другую сторону и готовьте еще несколько минут. Заполнение начинки. Снимите готовый блин с сковороды и выложите его на тарелку. На одну половину блина распределите творог и тертые овощи. Формирование омлета. верните блин, как омлет, остудите его, затем нарежьте на небольшие порционные кусочки и подавайте питомцу.

Этот завтрак не только вкусный, но и питательный! Ваша кошка оценит заботу, а вы сможете быть уверены, что её здоровье не пострадает.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.

