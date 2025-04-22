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Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых

2:15
Зоосфера

Каждую весну мы с радостью замечаем, как в небе появляются юркие птицы с острыми крыльями и быстрым полётом. Их лёгкий, радостный щебет будто открывает новый сезон. Однако, те, кого мы принимаем за ласточек, не всегда ими являются.

Ласточка
Фото: commons.wikimedia.org by sanchezn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ласточка

На самом деле над нашими головами носятся три разных вида птиц — ласточки, стрижи и балеструччи. Все они похожи, но имеют немало отличий.

Ласточки: сельские жители с белым животом

Ласточки относятся к семейству Hirundinidae, а самая известная в Европе — Hirundo rustica, или ласточка деревенская. Её легко узнать по светлому брюшку и тёмной спинке, а под клювом у неё - красноватое пятнышко.

Они любят жить рядом с людьми, строя гнёзда из глины под крышами домов. Кстати, разрушение гнёзд ласточек — это преступление, предусмотренное законом.

Стрижи: городские молнии

Стриж — это не ласточка, а представитель совсем другого семейства Apodidae. Самый распространённый в Европе — Apus apus. Он полностью тёмный, быстрее и даже… может спать в полёте!

Стрижи нередко селятся в городах, пряча гнёзда в щелях зданий. Питаются они в основном насекомыми и отлично справляются с комарами летом.

Балеструччи: ласточки, но не совсем

Балеструччи, или городские ласточки, тоже принадлежат к Hirundinidae, как и настоящие ласточки. Чаще всего и Европе встречается вид Delichon urbicum.

Они отличаются белыми брюшками и хвостами с менее выраженным "вилкообразием", чем у деревенских ласточек. Их можно увидеть и в городах, и за их пределами.

Как различить этих трёх?

Чтобы не путаться:

  • Цвет: у ласточек белое брюхо, у стрижей — всё тело тёмное.
  • Гнёзда: ласточки лепят гнёзда из глины, стрижи используют щели.
  • Место обитания: ласточки чаще в деревне, стрижи — в городе.

Все три вида прибывают в Европу примерно в одно время — с марта по апрель, а с первыми холодами отправляются обратно в тёплую Африку.

Уточнения

Мигра́ция птиц или перелёт птиц — перемещение или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения, с территории гнездования на территорию зимовки и обратно. Одна из форм миграции животных.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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