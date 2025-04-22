Кто щебечет над домом? Три похожих, но совсем разных пернатых

Каждую весну мы с радостью замечаем, как в небе появляются юркие птицы с острыми крыльями и быстрым полётом. Их лёгкий, радостный щебет будто открывает новый сезон. Однако, те, кого мы принимаем за ласточек, не всегда ими являются.
На самом деле над нашими головами носятся три разных вида птиц — ласточки, стрижи и балеструччи. Все они похожи, но имеют немало отличий.
Ласточки относятся к семейству Hirundinidae, а самая известная в Европе — Hirundo rustica, или ласточка деревенская. Её легко узнать по светлому брюшку и тёмной спинке, а под клювом у неё - красноватое пятнышко.
Они любят жить рядом с людьми, строя гнёзда из глины под крышами домов. Кстати, разрушение гнёзд ласточек — это преступление, предусмотренное законом.
Стриж — это не ласточка, а представитель совсем другого семейства Apodidae. Самый распространённый в Европе — Apus apus. Он полностью тёмный, быстрее и даже… может спать в полёте!
Стрижи нередко селятся в городах, пряча гнёзда в щелях зданий. Питаются они в основном насекомыми и отлично справляются с комарами летом.
Балеструччи, или городские ласточки, тоже принадлежат к Hirundinidae, как и настоящие ласточки. Чаще всего и Европе встречается вид Delichon urbicum.
Они отличаются белыми брюшками и хвостами с менее выраженным "вилкообразием", чем у деревенских ласточек. Их можно увидеть и в городах, и за их пределами.
Чтобы не путаться:
Все три вида прибывают в Европу примерно в одно время — с марта по апрель, а с первыми холодами отправляются обратно в тёплую Африку.
Мигра́ция птиц или перелёт птиц — перемещение или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения, с территории гнездования на территорию зимовки и обратно. Одна из форм миграции животных.
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