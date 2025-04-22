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Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить

2:39
Зоосфера

На каждого человека на планете приходится около 2,5 миллионов муравьёв. Учитывая такие цифры, неудивительно, что они проникают повсюду — даже в ваш дом. И дело вовсе не в грязи. Муравьи — мастера адаптации, координации и выживания, и если вы заметили одного, знайте — за ним может прийти целая армия.

муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
муравей

Кто они такие — муравьи?

На Земле живёт более 20 квадриллионов муравьёв, представляющих около 22 000 видов.

Некоторые из них доят тлю ради сладкой медвяной росы, другие выращивают грибы или строят подземные города. Но объединяет их одно: способность к командной работе.

Муравьи могут переносить предметы в десятки раз тяжелее себя благодаря своей анатомии и мощному экзоскелету. А в команде они буквально творят чудеса — могут двигать листья, зерна и даже строить мосты из своих тел.

Коллективный разум

Муравьи — это не просто насекомые, а сверхорганизованные сообщества. В их колониях у каждого есть чёткая роль: королева размножается, рабочие ищут еду, защищают муравейник и ухаживают за потомством.

Главное оружие муравьёв — феромоны. Эти химические метки играют роль GPS: разведчики прокладывают путь к еде, и вскоре туда выдвигается целая колонна. Касаясь антеннами, муравьи общаются и координируют действия.

Это не просто “привет” — это стратегия.

Почему они заходят в дом?

Причин может быть масса, но чаще всего — еда. Даже крошка на столе или капля сока на полу может привлечь муравья, а за ним — сотни других.

Они не опасны, но могут доставить неудобства. Главное — не дать им почувствовать, что ваш дом — это их кладовая.

Как не пустить муравьёв внутрь?

Вот несколько простых, но эффективных советов:

  • Уберите всё съедобное. Продукты храните в герметичных контейнерах, крошки и остатки убирайте сразу.
  • Стирайте следы феромонов. Если вы заметили муравьиный путь, протрите его уксусом или хлоркой.
  • Закройте доступ. Проверяйте окна, стены, щели. Даже на 10-м этаже они найдут путь, если рядом дерево или труба.

Важно помнить: не стоит сразу хвататься за инсектициды. Большинство домашних муравьёв безвредны. Скорее, они даже приносят пользу природе, действуя как маленькая команда уборщиков.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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