Как далеко гуляет ваша кошка? Реальные цифры удивят

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что кошки — прирождённые странники, способные исчезнуть на сутки и вернуться, как ни в чём не бывало. Но недавнее исследование в Норвегии разрушает этот миф. Удивительно, но большинство домашних мурлык не отходят от дома дальше 50 метров.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кот породы мейн-кун

Кошка не так уж и далеко

Учёные из Норвежского университета наук о жизни снабдили GPS-трекерами сотню кошек из небольшого городка. Целый квартал кошачьих приключений попал под наблюдение. Вопреки ожиданиям, оказалось: 79% времени на улице питомцы проводят почти под окнами своих хозяев.

Самые смелые из исследуемых удалялись максимум на 352 метра. И то — это скорее исключение. Большинство ограничиваются скромной территорией, где чувствуют себя в безопасности.

Почему это важно знать

Кошек в мире — около 600 миллионов. Только в Норвегии их почти 770 тысяч. Понимание маршрутов их прогулок помогает не только владельцам, но и экологам: ведь пушистые охотники влияют на популяции птиц и мелких животных.

Почему одни бродят, а другие нет

Исследователи отметили: у каждой кошки — свой характер. Возраст, стерилизация, темперамент и даже ландшафт вокруг дома влияют на то, как далеко она пойдёт. Одни любят исследовать, другие — домоседы по натуре.

Как обеспечить кошке комфорт и безопасность

Зная, что питомцы не стремятся к далеким странствиям, можно сделать для них уютную прогулочную зону прямо рядом с домом. Например:

обустроить огороженный садик;

добавить укрытия, лежанки и наблюдательные точки;

предусмотреть лазалки и стимулы для активности.

Даже мини-территория даст кошке свободу, ощущение новизны и сохранит её здоровье — и душевное, и физическое.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



