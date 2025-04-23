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Можно ли трогать новорождённых котят — вот когда это допустимо

Зоосфера

Маленькие комочки шерсти вызывают умиление с первого взгляда, но стоит ли сразу тянуться к ним руками? Новорождённые котята невероятно хрупки — и обращаться с ними нужно предельно осторожно.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Почему нельзя спешить

В первые дни после рождения организм котёнка ещё очень уязвим:

  • иммунитет практически отсутствует,

  • кости тонкие и легко ломаются,

  • терморегуляция не работает — они не могут согреться или охладиться сами.

Даже тепло ваших ладоней может оказаться для них стрессом, а любое неосторожное движение — причиной травмы.

Опасность не всегда очевидна

Даже если вы вымыли руки, микробы всё равно могут попасть к котёнку. А его слабый организм не способен справиться с инфекциями. Поэтому в идеале — никаких прикосновений в первые дни, если только ситуация не требует экстренного вмешательства.

Когда можно брать котят на руки

С 2-3 недель, когда котята окрепнут, можно осторожно начинать контакт:

  • их иммунитет уже частично сформирован,

  • тело становится крепче,

  • движения — увереннее.

Но даже тогда не стоит злоупотреблять. Контакт должен быть коротким, до 5 минут, и только по необходимости — например, для осмотра или социализации.

Как правильно брать котёнка на руки

Чтобы не причинить малышу дискомфорт:

  • мойте руки перед контактом;

  • поддерживайте тело обеими руками: одну под грудку, вторую — под заднюю часть;

  • держите близко к груди, чтобы он чувствовал тепло и защиту;

  • не трясите и не передавайте из рук в руки, особенно детям.

Развеем мифы

  • "Кошка может отказаться от котёнка из-за запаха человека" — неправда. Если она вам доверяет, она не откажется. Но это не повод брать малышей просто из любопытства.

  • "Котёнок сам просится на руки, когда пищит" — чаще всего он зовёт маму или хочет есть, а не общения с вами.

Уважайте материнский инстинкт

Если кошка справляется, не мешайте ей. Ваше вмешательство может навредить. Исключения — когда мать отвергла котёнка, он в опасности или нужно осмотреть его по показаниям.

И не забывайте: детям до 10 лет не стоит разрешать брать новорождённых котят. Даже случайное движение может причинить вред. А подростки могут общаться с малышами только под присмотром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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