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Хвост виляет — сердце тает: что происходит, когда вы говорите с питомцем

2:55
Зоосфера

Каждый, у кого есть собака, хоть раз задумывался: "А вдруг она меня понимает?" И правда — учёные и кинологи подтверждают: животные способны не только распознавать отдельные слова, но и улавливать малейшие изменения в нашей интонации. А регулярные беседы с питомцем оказываются куда полезнее, чем можно подумать.

общение с собакой
Фото: Freepik
общение с собакой

Глубже, чем просто слова

"Наши четвероногие друзья отлично умеют распознавать не только отдельные слова, но и мельчайшие изменения в интонациях. Поэтому речь, а особенно её эмоциональная составляющая — не только важнейший элемент дрессировки, но и один из основных способов выразить питомцу свою любовь или, напротив, недовольство", — объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1".

Собаки — существа социальные. Им жизненно важно ощущать эмоциональную связь с хозяином, а разговоры помогают эту связь укреплять.

Даже простое обращение по имени или ласковый тон могут вызывать у питомца выброс окситоцина — того самого "гормона любви", который связывает вас сильнее любого поводка.

Разговор как способ успокоить

Интонации, с которыми вы общаетесь с собакой, способны напрямую влиять на её состояние. Спокойный голос снижает уровень тревоги, помогает выстраивать чувство защищённости и уверенности.

А вот раздражённый или грубый тон может, напротив, вызвать у животного стресс и неуверенность.

Улучшение поведения и дрессировка

Постоянный контакт с собакой через речь помогает ей быстрее понимать команды. Повторение одних и тех же слов с определённой интонацией помогает питомцу связывать фразы с конкретными действиями.

Со временем это улучшает не только послушание, но и уровень доверия между вами. Кстати, некоторые владельцы идут дальше — обучают собак пользоваться специальными кнопками для "разговора" с человеком. И это работает!

Умственная гимнастика для хвостатых

Разговоры с питомцем полезны не только в щенячьем возрасте. Для взрослых и пожилых собак распознавание слов и чтение интонаций становятся отличной умственной нагрузкой. Это почти как тренировка в парке, только для мозга.

Польза — и для людей

Общение с любимцем полезно не только ему. У хозяев, которые регулярно говорят с собаками, снижается уровень кортизола — гормона стресса.

А канистерапия, основанная на взаимодействии с животными, всё активнее используется в лечении и реабилитации.

Так что если вы болтаете с собакой, даже немного "сюсюкая" — продолжайте. Это вовсе не странно. Это — забота, внимание и подтверждение: ваш пёс действительно часть вашей жизни.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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