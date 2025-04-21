Ядовитые корни красоты: как городские растения убивают пчёл

На первый взгляд, городские полевые цветы — это яркие пятна жизни среди асфальта и бетона. Но недавнее исследование показало, что за этой красотой может скрываться опасность, особенно для пчёл.
В городах часто встречаются такие растения, как белый клевер (Trifolium repens), полевой вьюнок (Convolvulus arvensis), цикорий (Cichorium intybus) и дикая морковь (Daucus carota).
Эти дикие цветы стали важнейшим источником пищи для пчёл в условиях урбанизации. Но, как выяснилось, вместе с нектаром они могут передавать опылителям тяжёлые металлы из почвы: мышьяк, свинец, кадмий и хром.
Исследование, опубликованное в Ecology and Evolution, проводилось в Кливленде (штат Огайо) — городе с более чем 33 000 заброшенных участков, оставшихся после массового оттока населения.
В прошлом Кливленд был крупным промышленным центром, и до сих пор на его почвах остаются следы тяжёлого прошлого — буквально.
Учёные собрали и проанализировали нектар дикорастущих цветов и обнаружили, что разные растения накапливают разные металлы в разных концентрациях.
Наибольший уровень загрязнения оказался у цикория, за ним следовали белый клевер, дикая морковь и вьюнок.
Даже небольшие дозы тяжёлых металлов в нектаре могут нарушать память и обучаемость пчёл. Это мешает им эффективно находить пищу и возвращаться в улей, что напрямую влияет на их выживаемость.
В некоторых районах после зимы погибло до 70% пчелиных популяций — и токсичная почва может быть одной из причин.
Особенно высокие уровни загрязнения фиксируются на участках, где раньше располагались фабрики, склады и другие промышленные здания.
Они могут десятилетиями сохранять токсичные остатки, даже если на месте теперь растут красивые цветы.
Вовсе нет.
"Наши результаты не следует наказывать за посадки полевых цветов в городах, мы надеемся, что исследование будет повышение осведомленности о важности здоровья почвы для здоровья пчел", — подчёркивает руководитель исследования Сара Скотт.
Специалисты советуют перед посадкой полевых цветов учитывать историю участка и при возможности проверять уровень загрязнения почвы.
Многие местные органы предлагают услуги по анализу и даже очистке земли.
Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae. С развитием сельского хозяйства росла роль пчёл как естественных опылителей растений (в том числе распространилось опыление культур пчёлами в теплицах).
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