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Ядовитые корни красоты: как городские растения убивают пчёл

2:41
Зоосфера

На первый взгляд, городские полевые цветы — это яркие пятна жизни среди асфальта и бетона. Но недавнее исследование показало, что за этой красотой может скрываться опасность, особенно для пчёл.

Пчела
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела

Цветы-ловушки

В городах часто встречаются такие растения, как белый клевер (Trifolium repens), полевой вьюнок (Convolvulus arvensis), цикорий (Cichorium intybus) и дикая морковь (Daucus carota).

Эти дикие цветы стали важнейшим источником пищи для пчёл в условиях урбанизации. Но, как выяснилось, вместе с нектаром они могут передавать опылителям тяжёлые металлы из почвы: мышьяк, свинец, кадмий и хром.

Что показало исследование

Исследование, опубликованное в Ecology and Evolution, проводилось в Кливленде (штат Огайо) — городе с более чем 33 000 заброшенных участков, оставшихся после массового оттока населения.

В прошлом Кливленд был крупным промышленным центром, и до сих пор на его почвах остаются следы тяжёлого прошлого — буквально.

Учёные собрали и проанализировали нектар дикорастущих цветов и обнаружили, что разные растения накапливают разные металлы в разных концентрациях.

Наибольший уровень загрязнения оказался у цикория, за ним следовали белый клевер, дикая морковь и вьюнок.

Почему это опасно

Даже небольшие дозы тяжёлых металлов в нектаре могут нарушать память и обучаемость пчёл. Это мешает им эффективно находить пищу и возвращаться в улей, что напрямую влияет на их выживаемость.

В некоторых районах после зимы погибло до 70% пчелиных популяций — и токсичная почва может быть одной из причин.

Где скрыта угроза

Особенно высокие уровни загрязнения фиксируются на участках, где раньше располагались фабрики, склады и другие промышленные здания.

Они могут десятилетиями сохранять токсичные остатки, даже если на месте теперь растут красивые цветы.

Стоит ли теперь бояться сажать цветы?

Вовсе нет.

"Наши результаты не следует наказывать за посадки полевых цветов в городах, мы надеемся, что исследование будет повышение осведомленности о важности здоровья почвы для здоровья пчел", — подчёркивает руководитель исследования Сара Скотт.

Специалисты советуют перед посадкой полевых цветов учитывать историю участка и при возможности проверять уровень загрязнения почвы.

Многие местные органы предлагают услуги по анализу и даже очистке земли.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae. С развитием сельского хозяйства росла роль пчёл как естественных опылителей растений (в том числе распространилось опыление культур пчёлами в теплицах).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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