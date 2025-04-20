Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд кажется странным: птицы общаются с помощью песен, кричат, предупреждают об опасности, зовут партнёра — но ушей у них не видно. Как такое возможно?

Фото: flickr.com by Archangel12, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сова

Где у птиц уши?

На самом деле слух у пернатых развит отлично — по важности он уступает только зрению. Уши у птиц есть, просто они устроены иначе. Слуховые отверстия находятся чуть позади и ниже глаз и прикрыты специальными мягкими перьями — так называемыми ушными.

Эти перья защищают ухо от пыли и ветра, не создавая при этом сопротивления в полёте. У некоторых сов ушное отверстие дополнительно закрыто небольшим клапаном — крышечкой.

Почему у них нет наружных ушей?

В отличие от млекопитающих, птицы не имеют ушных раковин. Это разумное решение природы: представьте, каково было бы летать с выступающими ушами, сквозь которые постоянно дует ветер.

Шум и сопротивление были бы огромными. Вместо этого у птиц — обтекаемая голова и почти незаметные слуховые отверстия.

Как они слышат направление звука?

Самое интересное начинается здесь. У человека звуковые волны улавливаются с помощью наружных ушей, но у птиц всё работает иначе.

Их череп имеет слегка овальную форму, благодаря которой звук воспринимается ушами с разной громкостью и частотой в зависимости от направления. Это позволяет точно определять, откуда именно доносится звук, даже в полёте.

У сов, например, ушные отверстия расположены на разных уровнях — одно выше, другое ниже. В сочетании с дискообразной головой и возможностью менять её наклон, это превращает их в настоящие "летающие антенны", способные ловить даже малейшие звуки в темноте.

Такой "звуковой радар" помогает совам охотиться ночью и замечать любое движение добычи — даже под землёй.

Слух — ключ к выживанию

Для птиц умение слышать — это не только способ общения, но и способ выживания. Песни помогают поддерживать контакт с партнёром и предупреждать других о своей территории. Крики — сигнал стае и защита от хищников. А острый слух позволяет услышать червя под землёй или мышь в траве.

И хотя уши птиц скрыты от наших глаз, они работают с потрясающей точностью — во многом благодаря самой форме головы.

Уточнения

Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.

