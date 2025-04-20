Самая недооценённая миграция Африки: её главный герой — не лев

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждую осень в национальный парк Касанка, Замбия, устремляется живая лавина — сотни тысяч соломенно-жёлтых фруктовых летучих мышей. Они прилетают из разных уголков Африки к югу от Сахары, чтобы на несколько месяцев обосноваться в болотистом лесу. Их цель — фрукты, которые появляются в изобилии с началом сезона дождей.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летучая мышь

С виду — скромные млекопитающие с крыльями, но на деле — одни из самых влиятельных обитателей африканской природы.

Размах их крыльев достигает 80 см, что делает их одними из крупнейших летучих мышей на континенте (уступают они только летучей мыши-молоту). Самки — бледно-соломенные, самцы — ярко-оранжевые и немного крупнее.

С середины октября количество летучих мышей в Касанке стремительно растёт. Днём они висят на деревьях, как зонтики на вешалке, а вечером — взмывают в небо и разлетаются в поисках пищи.

За ночь каждая съедает фруктов столько, сколько весит сама, а это около 250 граммов. А потом — возвращается обратно. Такой образ жизни превращает их в ключевых опылителей и мощнейших распространителей семян.

Представьте: миллион летучих мышей может за одну ночь "переработать" до 250 тонн фруктов. Это не просто ужин — это масштабная акция по восстановлению лесов. Более того, некоторые растения, в том числе кешью и манго, зависят от летучих мышей в процессе опыления.

Не менее впечатляет и их ночной маршрут: они могут преодолевать до 100 км туда и обратно за раз. А их сезонная миграция — одна из крупнейших среди млекопитающих. По данным GPS-меток, после окончания сезона в Замбии большинство мышей отправляется в сторону Конго.

Правда, есть и тревожная сторона — вырубка лесов и пожары всё чаще угрожают их среде обитания. Именно поэтому экотуризм становится не просто развлечением, а способом привлечь внимание к этим незаметным героям дикой природы.

Так почему бы не добавить эту летучую мышь в свою собственную "большую шестёрку"

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов. Насекомоядная летучая мышь за час охоты может съесть до 200 комаров.

