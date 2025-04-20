Когда земля оживает: в Австралии началось ядовитое нашествие

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На северо-востоке Австралии — настоящая борьба за выживание. Жители Квинсленда оказались лицом к лицу с ядовитыми огненными муравьями (Solenopsis invicta), чьи укусы вызывают сильнейшие аллергические реакции и волдыри. Эти крошечные захватчики способны довести человека до больничной койки — и уже довели.

Фото: commons.wikimedia.org by Retro Lenses, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ муравей

После дождей — нашествие

Всё началось с мощных тропических штормов. Ливни затопили муравейники, и насекомые начали массово покидать привычные укрытия. Они буквально всплывали на поверхность, образуя плавучие колонии и распространяясь в новые районы.

"Они повсюду. Во дворах, в домах, залезают на газонокосилки и тракторы", — рассказал местный житель.

С начала марта Национальная программа по борьбе с огненными муравьями зафиксировала 60 случаев, когда людям потребовалась медицинская помощь. 23 из них оказались в больнице.

Пострадали и люди, и животные

Один из местных строителей признался, что его ноги покрылись ранами после укусов. А другой житель нашёл своего щенка мёртвым прямо на гнезде муравьёв.

В понедельник власти Квинсленда выделили на борьбу с нашествием 24 миллиона австралийских долларов (примерно 1 миллиард рублей).

В заявлении правительства подчёркивается, что огненные муравьи могут нанести колоссальный вред:

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи. Самки и самцы крылатые, рабочие особи — бескрылые.



Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.

