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Собака спит у головы хозяина — признак любви или тревоги

Зоосфера

Просыпаетесь ночью, а ваша подушка уже занята — на ней уютно устроился питомец, положив мордочку на то место, где недавно была ваша голова. Такое поведение может показаться милым, но за ним часто скрываются глубокие инстинкты, привязанность и даже тревожность.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

Запах как якорь безопасности

Собачий мир — это мир запахов. Подушка пропитана ароматом хозяина, и для собаки она становится настоящим "убежищем". Особенно часто так поступают тревожные питомцы, которые таким образом компенсируют ваше отсутствие. Это как обнимашки во сне — только собачьи.

Изменения в доме (новый человек, переезд, другой питомец) тоже могут спровоцировать тягу к подушке. Это своеобразный способ вернуть себе ощущение стабильности.

Инстинкты охранника

Многие собаки выбирают подушку не только из-за комфорта, но и по старинному инстинкту. В дикой природе вожак стаи спит у входа в логово или на возвышении — чтобы контролировать обстановку. Сон рядом с вашей головой может означать, что пёс вас охраняет. Особенно это характерно для собак с выраженным охранным инстинктом.

Но бывает и другое: собака вытесняет вас с подушки, ложится поперёк, не уступает место. Это уже сигнал, что питомец воспринимает себя лидером. И тут важно не умиляться, а корректировать поведение — мягко, но настойчиво.

Просто тепло и удобно

Подушка хранит тепло, а мягкая ткань напоминает собаке про щенячью молодость рядом с мамой. Мелкие породы и щенки особенно чувствительны к холоду, так что такой выбор места вполне рационален.

Если собака дрожит даже под одеялом — это может быть не каприз, а симптом (например, гипотиреоз). В таких случаях лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Что делать, если это мешает

Если вам комфортно — ничего. Но если сон рядом с собакой становится проблемой:

  • предложите альтернативу: лежанку с вашей вещью;

  • мягко отучайте, не наказывая;

  • исключите доминирующее поведение и при необходимости обратитесь к кинологу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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