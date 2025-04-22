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Вы когда-нибудь видели рыжую кошку? Вот почему это редкость

1:31
Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, почему среди рыжих кошек почти всегда встречаются именно коты? Это не просто совпадение — за этим стоит удивительная генетическая игра. Разбираемся, почему природа распределила рыжий окрас столь неравномерно.

Рыжий кот
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Всё дело в "рыжем гене"

Рыжий цвет у кошек появляется благодаря пигменту феомеланину, за который отвечает особый доминантный ген, расположенный в X-хромосоме. Именно этот ген и определяет, будет ли кошка рыжей.

Почему чаще рыжие коты

У котов одна X-хромосома и одна Y. Если в их единственной X-хромосоме оказался "рыжий ген" — они становятся рыжими.
А вот у самок две X-хромосомы. Чтобы быть полностью рыжей, обе должны нести рыжий ген. А это случается заметно реже. В итоге:

  • около 80% рыжих — коты,

  • и только 20% — кошки.

Почему рыжих кошек меньше

Чтобы у самки проявился рыжий окрас, нужно, чтобы и мама, и папа передали ей "рыжий ген". А это уже сложная комбинаторика. У кота же всё проще: "поймал" один нужный ген от мамы — и всё, он уже рыжий.

А как же трёхцветные

Тут всё наоборот: трёхцветные кошки почти всегда — самки. Ведь для сочетания чёрного и рыжего генов нужны две X-хромосомы с разным "содержимым". А у самцов одна, и такой расклад у них возможен только при редчайших генетических мутациях.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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