Вы когда-нибудь видели рыжую кошку? Вот почему это редкость

Вы когда-нибудь задумывались, почему среди рыжих кошек почти всегда встречаются именно коты? Это не просто совпадение — за этим стоит удивительная генетическая игра. Разбираемся, почему природа распределила рыжий окрас столь неравномерно.
Рыжий цвет у кошек появляется благодаря пигменту феомеланину, за который отвечает особый доминантный ген, расположенный в X-хромосоме. Именно этот ген и определяет, будет ли кошка рыжей.
У котов одна X-хромосома и одна Y. Если в их единственной X-хромосоме оказался "рыжий ген" — они становятся рыжими.
А вот у самок две X-хромосомы. Чтобы быть полностью рыжей, обе должны нести рыжий ген. А это случается заметно реже. В итоге:
около 80% рыжих — коты,
и только 20% — кошки.
Чтобы у самки проявился рыжий окрас, нужно, чтобы и мама, и папа передали ей "рыжий ген". А это уже сложная комбинаторика. У кота же всё проще: "поймал" один нужный ген от мамы — и всё, он уже рыжий.
Тут всё наоборот: трёхцветные кошки почти всегда — самки. Ведь для сочетания чёрного и рыжего генов нужны две X-хромосомы с разным "содержимым". А у самцов одна, и такой расклад у них возможен только при редчайших генетических мутациях.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!