Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие, хрупкие и трогательно дрожащие — если у вас чихуахуа, вы точно замечали, что ваш пёсик часто трясётся. Причём не только зимой. Почему это происходит, и когда стоит насторожиться?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

1. Холод — главный враг малышей

Чихуахуа — одна из самых миниатюрных пород. Вес в пределах 1,5-3 кг, тонкая шерсть и почти полное отсутствие жировой прослойки делают их уязвимыми к холоду. Уже при температуре ниже 20°C многие начинают дрожать — это естественный способ организма согреться.

Что делать:

утепляйте питомца в прохладное время: комбинезоны, флисовые кофты, жилетки;

гуляйте днём, когда теплее, не дольше 20 минут;

по возвращении домой — тёплое полотенце и внимание к лапкам и животику.

2. Эмоции на пределе

Дрожь у чихуахуа может быть и от стресса, и от радости. Новый человек в доме, визит к ветеринару, громкий звук — всё это может вызвать тремор. Но и встреча с любимым хозяином или ожидание лакомства дают похожий эффект.

3. Гормоны тоже виноваты

У самок дрожь может появляться во время течки, беременности и особенно после родов — это может быть эклампсия (дефицит кальция), и она опасна.

У кобелей дрожь часто сопровождает возбуждение в период течки у соседских дам.

4. А если причина в здоровье?

Некоторые медицинские состояния сопровождаются дрожью:

гипогликемия (низкий сахар) — особенно опасна для щенков;

болезни почек, ушей, отравления — дрожь может быть первым сигналом.

Будьте особенно внимательны, если появились слабость, отказ от еды, температура или диарея.

Когда идти к врачу

Дрожь регулярная и без причины

Есть вялость, отказ от еды

Сопровождается другими тревожными симптомами

Усиливается и долго не проходит

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



