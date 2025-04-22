Маленький и дрожащий: как помочь чихуахуа чувствовать себя лучше

Маленькие, хрупкие и трогательно дрожащие — если у вас чихуахуа, вы точно замечали, что ваш пёсик часто трясётся. Причём не только зимой. Почему это происходит, и когда стоит насторожиться?
Чихуахуа — одна из самых миниатюрных пород. Вес в пределах 1,5-3 кг, тонкая шерсть и почти полное отсутствие жировой прослойки делают их уязвимыми к холоду. Уже при температуре ниже 20°C многие начинают дрожать — это естественный способ организма согреться.
Что делать:
Дрожь у чихуахуа может быть и от стресса, и от радости. Новый человек в доме, визит к ветеринару, громкий звук — всё это может вызвать тремор. Но и встреча с любимым хозяином или ожидание лакомства дают похожий эффект.
У самок дрожь может появляться во время течки, беременности и особенно после родов — это может быть эклампсия (дефицит кальция), и она опасна.
У кобелей дрожь часто сопровождает возбуждение в период течки у соседских дам.
Некоторые медицинские состояния сопровождаются дрожью:
Будьте особенно внимательны, если появились слабость, отказ от еды, температура или диарея.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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