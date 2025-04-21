Собака писается при встрече? Вот почему, и что с этим делать

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы возвращаетесь домой — и ваш пёс с визгом и вилянием хвоста бросается к вам… а через секунду на полу лужа. Знакомо? Это поведение кажется странным, но у него есть логичное объяснение — и способы справиться с ним без крика и раздражения.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Собака породы корги с хозяйкой

В чём причина радостной "лужи"

Это поведение чаще всего связано с эмоциональным перевозбуждением. Особенно подвержены этому щенки и собаки мелких пород. Сильные эмоции активируют вегетативную нервную систему и могут временно ослабить контроль над мочевым пузырём. Это не каприз и не плохое воспитание, а физиологическая реакция.

Как уменьшить перевозбуждение

Не ругайте : наказание только усилит тревогу.

Входите спокойно : игнорируйте питомца первые минуты.

Переключайте внимание : игрушка или лакомство помогут собаке быстрее успокоиться.

Имитация возвращений: заходите и выходите несколько раз в день без ярких эмоций.

А может, дело в тревоге

Если собака не только писается при встрече, но и:

нервничает перед вашим уходом,

портит вещи в одиночестве,

сильно радуется при вашем появлении —

возможно, дело в тревоге разлуки.

Как помочь:

включайте радио или ТВ,

оставляйте любимые игрушки,

не акцентируйте внимание на уходе,

обеспечьте достаточную активность перед отлучкой,

используйте феромоновые диффузоры,

увеличивайте интервалы разлуки постепенно.

Влияет ли возраст и здоровье

Щенки младше 6 месяцев просто не умеют контролировать свои позывы.

А у взрослых собак причины могут быть другие:

инфекции,

проблемы с почками,

возрастные изменения,

стресс или страх.

Если проблема появилась внезапно, особенно у взрослой собаки — не откладывайте визит к ветеринару.

Когда нужна помощь специалиста

если поведение не меняется после тренировок,

если есть признаки болезни: кровь в моче, боль, частые позывы,

если собака изменилась: стала вялой, раздражительной или потеряла аппетит.

Ветеринар поможет исключить физические причины, а зоопсихолог — скорректировать поведение.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



