Собака писается при встрече? Вот почему, и что с этим делать

Вы возвращаетесь домой — и ваш пёс с визгом и вилянием хвоста бросается к вам… а через секунду на полу лужа. Знакомо? Это поведение кажется странным, но у него есть логичное объяснение — и способы справиться с ним без крика и раздражения.
Это поведение чаще всего связано с эмоциональным перевозбуждением. Особенно подвержены этому щенки и собаки мелких пород. Сильные эмоции активируют вегетативную нервную систему и могут временно ослабить контроль над мочевым пузырём. Это не каприз и не плохое воспитание, а физиологическая реакция.
Не ругайте: наказание только усилит тревогу.
Входите спокойно: игнорируйте питомца первые минуты.
Переключайте внимание: игрушка или лакомство помогут собаке быстрее успокоиться.
Имитация возвращений: заходите и выходите несколько раз в день без ярких эмоций.
Если собака не только писается при встрече, но и:
Как помочь:
включайте радио или ТВ,
оставляйте любимые игрушки,
не акцентируйте внимание на уходе,
обеспечьте достаточную активность перед отлучкой,
используйте феромоновые диффузоры,
увеличивайте интервалы разлуки постепенно.
Щенки младше 6 месяцев просто не умеют контролировать свои позывы.
А у взрослых собак причины могут быть другие:
инфекции,
проблемы с почками,
возрастные изменения,
стресс или страх.
Если проблема появилась внезапно, особенно у взрослой собаки — не откладывайте визит к ветеринару.
если поведение не меняется после тренировок,
если есть признаки болезни: кровь в моче, боль, частые позывы,
если собака изменилась: стала вялой, раздражительной или потеряла аппетит.
Ветеринар поможет исключить физические причины, а зоопсихолог — скорректировать поведение.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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