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Как не пропустить начало течки у питомца — важные признаки

2:29
Зоосфера

Ваша собака взрослеет, и вот однажды вы замечаете кровянистые пятнышки — это началась течка. Для многих владельцев это первый тревожный звоночек. Что делать? Как долго это продлится? И главное — как помочь питомцу чувствовать себя комфортно?

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Когда всё начинается

Первая течка наступает в возрасте от 6 до 18 месяцев. У мелких пород — раньше (чаще около 6-9 месяцев), у крупных — ближе к году и позже. Иногда первая течка запаздывает до 2 лет — это тоже норма. Но если и после этого ничего не происходит, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Сколько длится течка

Цикл длится в среднем 3 недели, но может растянуться от 18 до 30 дней. В него входят 4 этапа:

  1. Проэструс (7-10 дней): появляются первые выделения, набухает вульва. Поведение меняется — от капризов до агрессии. Это время, когда течка становится заметной.

  2. Эструс (7-9 дней): фаза охоты. Самка готова к спариванию, становится ласковой, проявляет интерес к кобелям. Выделения светлеют, вульва мягкая. Важно не отпускать питомицу с поводка!

  3. Диэструс (до 60 дней): гормональный спад. Возможна ложная щенность: собака носит игрушки как "щенков", набухают молочные железы. Лучше обсудить это с ветеринаром.

  4. Анэструс (4-6 месяцев): период покоя между циклами. У пожилых собак он может удлиняться.

Что ещё может произойти

  • Скрытая течка: внешних признаков нет, но овуляция происходит. Это важно учитывать при планировании вязки.

  • Расщеплённая течка: всё начинается, а затем внезапно прекращается и возобновляется через пару недель. Это нормально для молодых собак.

Уход в этот период

  • Гигиена: используйте пелёнки, моющиеся коврики или специальные трусы. Но не переусердствуйте — собака и сама умеет за собой ухаживать.

  • Поведение: изменения в настроении — это временно. Терпение и ласка помогут справиться.

  • Безопасность: только поводок! Никаких "свободных прогулок".

  • Наблюдение: резкое изменение цвета или запаха выделений — повод для визита к ветеринару.

Уточнения

Э́струс (греч. οἶστρος «страсть, неистовство, ярость»), или те́чка, или охо́та также — это часть полового цикла, морфологические изменения, которые циклически повторяются в половой системе самок, связанные с созреванием гамет и их выходом в брюшную полость в процессе овуляции. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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