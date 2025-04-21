Как не пропустить начало течки у питомца — важные признаки

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ваша собака взрослеет, и вот однажды вы замечаете кровянистые пятнышки — это началась течка. Для многих владельцев это первый тревожный звоночек. Что делать? Как долго это продлится? И главное — как помочь питомцу чувствовать себя комфортно?

Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Когда всё начинается

Первая течка наступает в возрасте от 6 до 18 месяцев. У мелких пород — раньше (чаще около 6-9 месяцев), у крупных — ближе к году и позже. Иногда первая течка запаздывает до 2 лет — это тоже норма. Но если и после этого ничего не происходит, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Сколько длится течка

Цикл длится в среднем 3 недели, но может растянуться от 18 до 30 дней. В него входят 4 этапа:

Проэструс (7-10 дней): появляются первые выделения, набухает вульва. Поведение меняется — от капризов до агрессии. Это время, когда течка становится заметной. Эструс (7-9 дней): фаза охоты. Самка готова к спариванию, становится ласковой, проявляет интерес к кобелям. Выделения светлеют, вульва мягкая. Важно не отпускать питомицу с поводка! Диэструс (до 60 дней): гормональный спад. Возможна ложная щенность: собака носит игрушки как "щенков", набухают молочные железы. Лучше обсудить это с ветеринаром. Анэструс (4-6 месяцев): период покоя между циклами. У пожилых собак он может удлиняться.

Что ещё может произойти

Скрытая течка: внешних признаков нет, но овуляция происходит. Это важно учитывать при планировании вязки.

Расщеплённая течка: всё начинается, а затем внезапно прекращается и возобновляется через пару недель. Это нормально для молодых собак.

Уход в этот период

Гигиена: используйте пелёнки, моющиеся коврики или специальные трусы. Но не переусердствуйте — собака и сама умеет за собой ухаживать.

Поведение: изменения в настроении — это временно. Терпение и ласка помогут справиться.

Безопасность: только поводок! Никаких "свободных прогулок".

Наблюдение: резкое изменение цвета или запаха выделений — повод для визита к ветеринару.

Уточнения

Э́струс (греч. οἶστρος «страсть, неистовство, ярость»), или те́чка, или охо́та также — это часть полового цикла, морфологические изменения, которые циклически повторяются в половой системе самок, связанные с созреванием гамет и их выходом в брюшную полость в процессе овуляции.

