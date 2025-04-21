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Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша

2:14
Зоосфера

Вы держите в руках крошечный комочек счастья и гадаете: кто же он — будущий Барсик или всё-таки Муся? Определить пол новорождённого котёнка кажется сложной задачей, но на деле всё проще, чем кажется — особенно если знать пару хитростей.

Много котят
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Много котят

Зачем вообще это нужно

Имя — не просто формальность. Оно отражает характер питомца и помогает сформировать с ним эмоциональную связь.

Уход зависит от пола. Кошки чаще ласковы и спокойны, а коты — склонны метить территорию. Кроме того, кастрация и стерилизация имеют разную специфику.

В доме уже есть животные? Тогда знание пола поможет избежать конфликтов при знакомстве.

Когда лучше проводить "проверку"

Теоретически пол можно распознать с рождения. Но на практике проще подождать 3-4 недели — тогда отличия становятся очевиднее. А у длинношёрстных пород типа мейн-куна или перса лучше запастись терпением: густая шерсть усложняет задачу.

Как отличить кота от кошки

1. Посмотрите под хвост

Положите малыша на тёплую поверхность и аккуратно приподнимите хвостик:

  • У кота отверстия (анус и пенис) расположены на расстоянии, вертикально, и напоминают двоеточие ":".

  • У кошки они ближе друг к другу и образуют перевёрнутую "i".

У котов с возрастом становятся заметны две "горошины" — семенники. У кошек эта зона гладкая.

2. Ощупайте осторожно

Если визуально неясно, аккуратно пальпируйте область между анусом и мочеиспускательным каналом (подходит для котят старше 2 месяцев). Если нащупали уплотнения — перед вами мальчик. Если всё гладко — девочка.

Частые ошибки

  • Не трогайте котёнка с грязными руками — инфекция может стоить ему жизни
  • Не осматривайте спящего или кормящего малыша
  • Не держите его слишком долго — 1 минуты достаточно
  • Не тяните за хвост и не давите на животик

Что делать, если не получилось

Если сомневаетесь — обратитесь к ветеринару. Или просто подождите: к 3-4 месяцам всё станет очевидно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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