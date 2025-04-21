Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша

Вы держите в руках крошечный комочек счастья и гадаете: кто же он — будущий Барсик или всё-таки Муся? Определить пол новорождённого котёнка кажется сложной задачей, но на деле всё проще, чем кажется — особенно если знать пару хитростей.
Имя — не просто формальность. Оно отражает характер питомца и помогает сформировать с ним эмоциональную связь.
Уход зависит от пола. Кошки чаще ласковы и спокойны, а коты — склонны метить территорию. Кроме того, кастрация и стерилизация имеют разную специфику.
В доме уже есть животные? Тогда знание пола поможет избежать конфликтов при знакомстве.
Теоретически пол можно распознать с рождения. Но на практике проще подождать 3-4 недели — тогда отличия становятся очевиднее. А у длинношёрстных пород типа мейн-куна или перса лучше запастись терпением: густая шерсть усложняет задачу.
1. Посмотрите под хвост
Положите малыша на тёплую поверхность и аккуратно приподнимите хвостик:
У кота отверстия (анус и пенис) расположены на расстоянии, вертикально, и напоминают двоеточие ":".
У кошки они ближе друг к другу и образуют перевёрнутую "i".
У котов с возрастом становятся заметны две "горошины" — семенники. У кошек эта зона гладкая.
2. Ощупайте осторожно
Если визуально неясно, аккуратно пальпируйте область между анусом и мочеиспускательным каналом (подходит для котят старше 2 месяцев). Если нащупали уплотнения — перед вами мальчик. Если всё гладко — девочка.
Если сомневаетесь — обратитесь к ветеринару. Или просто подождите: к 3-4 месяцам всё станет очевидно.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.