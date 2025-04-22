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Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся

1:50
Зоосфера

Среди владельцев животных бытует мнение: кошки якобы предчувствуют собственную смерть. Они начинают прятаться, уходят из дома, становятся замкнутыми. Так ли это? Или это всего лишь красивая легенда?

Кошка на спине
Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка на спине

Однозначного ответа у ветеринаров нет. Современная наука не может с уверенностью утверждать, что питомцы осознают приближение смерти. Но многие учёные склоняются к мысли, что кошки действительно чувствуют изменения в организме — хотя бы потому, что у них куда острее обоняние, слух и зрение.

Что говорит наука

"Кошки, скорее всего, не понимают, что такое смерть. Но они чувствуют, когда с телом происходит что-то незнакомое и тревожное. Это вызывает страх", — отмечает профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф.

Он обращает внимание на то, что у кошек может быть доступ к информации, которую человек не улавливает: будь то запахи, вибрации или нечто менее изученное — вроде интуиции или "шестого чувства". И это важно учитывать.

Как животные подают сигналы

Питомец начинает вести себя иначе — отказывается от еды, избегает общения, выбирает укромные места. Иногда кошка не хочет, чтобы её трогали, уходит из дома, не отвечает на зов. Владельцы нередко замечают эти перемены, но не придают им значения.

Что можно сделать

Если поведение кошки резко изменилось, важно не игнорировать её сигналы. Даже если животное не "знает" о приближающемся уходе, оно явно что-то чувствует. Лучше отнестись к этому с вниманием и заботой, возможно — показать питомца врачу. В любом случае, не оставляйте его в одиночестве в такой момент.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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