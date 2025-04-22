Комнатные джунгли против хвостатых: кто выйдет живым из этой схватки

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кошки неравнодушны к домашним растениям: шуршащие листья, влажная земля и блюдце с водой под горшком — это целый аттракцион для усатого охотника. Но за такой "интерес" питомец может заплатить слишком высокую цену.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кот на подоконнике

Особенно много ядовитых представителей среди Лилейных — лилии, алоэ, гиппеаструм. Но и другие культуры не уступают им по токсичности. При поедании листьев, цветков или земли из кашпо у кошки может развиться тяжёлое отравление, а иногда дело доходит и до летального исхода. Проблема в том, что опасность представляют даже не сами листья, а, например, вода, скопившаяся в поддоне под горшком. Казалось бы — просто вода, но в ней могут находиться ядовитые экстракты растений.

Нельзя игнорировать сигналы, особенно если питомец любит подолгу жевать листья или выкапывать землю. Гораздо проще заранее предупредить беду, чем потом бороться с её последствиями.

Как обезопасить питомца

Самый надёжный способ — отказаться от токсичных зелёных "сожителей". Не готовы? Тогда:

разместите растения на высоте, куда кошка точно не доберётся;

временно уберите горшки в закрытые помещения;

предложите питомцу альтернативу: овёс, пшеницу или специальные травы для кошек.

Многие животные, получив "легальный" источник зелени, быстро теряют интерес к комнатным растениям.

Питомцы — это не только радость, но и ответственность. Поэтому, заводя домашний сад, стоит помнить: не всё, что красиво, безопасно для тех, кто рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

