Комнатные джунгли против хвостатых: кто выйдет живым из этой схватки

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Зоосфера

Многие кошки неравнодушны к домашним растениям: шуршащие листья, влажная земля и блюдце с водой под горшком — это целый аттракцион для усатого охотника. Но за такой "интерес" питомец может заплатить слишком высокую цену.

Кот на подоконнике
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот на подоконнике

Особенно много ядовитых представителей среди Лилейных — лилии, алоэ, гиппеаструм. Но и другие культуры не уступают им по токсичности. При поедании листьев, цветков или земли из кашпо у кошки может развиться тяжёлое отравление, а иногда дело доходит и до летального исхода. Проблема в том, что опасность представляют даже не сами листья, а, например, вода, скопившаяся в поддоне под горшком. Казалось бы — просто вода, но в ней могут находиться ядовитые экстракты растений.

Нельзя игнорировать сигналы, особенно если питомец любит подолгу жевать листья или выкапывать землю. Гораздо проще заранее предупредить беду, чем потом бороться с её последствиями.

Как обезопасить питомца

Самый надёжный способ — отказаться от токсичных зелёных "сожителей". Не готовы? Тогда:

  • разместите растения на высоте, куда кошка точно не доберётся;

  • временно уберите горшки в закрытые помещения;

  • предложите питомцу альтернативу: овёс, пшеницу или специальные травы для кошек.
    Многие животные, получив "легальный" источник зелени, быстро теряют интерес к комнатным растениям.

Питомцы — это не только радость, но и ответственность. Поэтому, заводя домашний сад, стоит помнить: не всё, что красиво, безопасно для тех, кто рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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