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Пока вы ругаете, он спасает — странности в поведении, которые могут предупредить катастрофу

1:32
Зоосфера

Пёс вдруг начал грызть обувь, а кот метит углы? Не спешите ругать. Иногда за "шкодой" прячется тревожный сигнал. Поведение животных меняется не просто так — они чувствуют то, что мы пока не замечаем.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

Собаки — живые сканеры

Если питомец настойчиво лижет одно и то же место на теле, это может быть не игрой. Есть случаи, когда именно так собаки "указывали" на воспаления, опухоли или скрытые травмы.

Кошки не любят… запахи

Шипение на гостей? Возможно, дело не в человеке, а в запахе алкоголя, табака или даже медикаментов. Их обострённое обоняние улавливает то, что для нас просто фон.

Прячется — значит чувствует угрозу

Резкий отказ от еды или стремление забиться в угол — не всегда каприз. Животные чувствуют утечку газа задолго до того, как сработают датчики. Не игнорируйте такую реакцию.

Лапы, которые "моют" тревогу

Навязчивое вылизывание — частый способ справиться со стрессом. Если в доме скандалы, громкие ссоры или нестабильная атмосфера, питомец возьмёт напряжение на себя. И будет молча страдать.

Прислушивайтесь, пока не стало поздно

Животные не говорят словами — они говорят поступками. Поведение, которое кажется странным или раздражающим, может оказаться предупреждением. Присмотритесь. Возможно, ваш пушистый друг снова спасает вам жизнь.

Уточнения

Катастро́фа (от др.-греч. καταστροφή «переворот, ниспровержение; смерть») — неожиданное происшествие, вызвавшее человеческие жертвы, крупномасштабное разрушение техногенных объектов, ухудшение состояния природной среды и т. п.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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