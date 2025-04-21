Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о мурчащем друге, но боитесь чихания и слезящихся глаз? Аллергия на кошек окутана мифами — пора понять, что реально, а что придумано.

Фото: flickr.com by yeowatzup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка на спине

Гипоаллергенность: не всё так просто

Да, есть породы, которые реже вызывают реакцию — сибирская, бирманская, сфинксы. Но стопроцентной гарантии не даст ни один паспорт. Один котёнок "срабатывает" сразу, а другой — того же типа — не вызывает ни единого чиха.

Короткая шерсть не спасает

Многие уверены: меньше шерсти — меньше риска. Увы. Главный источник аллергенов — белки, содержащиеся в слюне, коже и моче животного. Кошка вылизывается, частицы оседают в воздухе — и вот уже аллергия рядом.

Лысый не значит безопасный

Сфинксы и другие "гладкие" породы также выделяют аллергены через кожу. Зато их сложнее не заметить на собственных простынях.

Тёмный мех — просто миф

Ходит мнение, что тёмные кошки чаще вызывают аллергию. Убедительных доказательств нет. Возможно, их шерсть просто заметнее — и создаёт иллюзию большей угрозы.

Что реально помогает

Регулярно вычёсывайте питомца

Делайте влажную уборку

Не пускайте кошку в спальню

Избавьтесь от ковров

Эти меры действительно снижают аллергенную нагрузку. Даже хороший пылесос не справится, если шерсть живёт в ткани дивана и под подушками.

Не только домашние

Аллергия может возникнуть и после общения с соседским котом, и при визите в зоопарк. Белки есть у всех представителей кошачьих, включая тигров и львов.

Медицинский подход

Есть аллерговакцинация и поддерживающие препараты. Они смягчают симптомы, но не всегда делают сосуществование возможным. Иногда остаётся только одно — выбрать питомца с чешуёй или плавниками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

