Меньше шерсти — больше проблем: что на самом деле вызывает аллергию на кошек

Мечтаете о мурчащем друге, но боитесь чихания и слезящихся глаз? Аллергия на кошек окутана мифами — пора понять, что реально, а что придумано.
Да, есть породы, которые реже вызывают реакцию — сибирская, бирманская, сфинксы. Но стопроцентной гарантии не даст ни один паспорт. Один котёнок "срабатывает" сразу, а другой — того же типа — не вызывает ни единого чиха.
Многие уверены: меньше шерсти — меньше риска. Увы. Главный источник аллергенов — белки, содержащиеся в слюне, коже и моче животного. Кошка вылизывается, частицы оседают в воздухе — и вот уже аллергия рядом.
Сфинксы и другие "гладкие" породы также выделяют аллергены через кожу. Зато их сложнее не заметить на собственных простынях.
Ходит мнение, что тёмные кошки чаще вызывают аллергию. Убедительных доказательств нет. Возможно, их шерсть просто заметнее — и создаёт иллюзию большей угрозы.
Эти меры действительно снижают аллергенную нагрузку. Даже хороший пылесос не справится, если шерсть живёт в ткани дивана и под подушками.
Аллергия может возникнуть и после общения с соседским котом, и при визите в зоопарк. Белки есть у всех представителей кошачьих, включая тигров и львов.
Есть аллерговакцинация и поддерживающие препараты. Они смягчают симптомы, но не всегда делают сосуществование возможным. Иногда остаётся только одно — выбрать питомца с чешуёй или плавниками.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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