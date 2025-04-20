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Пёс замер у стены и не моргает — срочно нужно ехать в ветклинику

2:06
Зоосфера

Пёс вдруг замирает и смотрит в пустоту. Минуту, две, полчаса… Сначала кажется забавно. Но чем дольше он "зависает", тем тревожнее становится. Увы, это может быть сигналом о серьёзных проблемах со здоровьем.

Собака лежит на полу
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака лежит на полу

Когда мозг "отключается"

Если собака как будто выпадает из реальности, возможно, речь о неврологических нарушениях. Эпилепсия или микроприступы лишают питомца ориентации. Взгляд фиксируется на случайной точке. Иногда к этому добавляются подёргивания, слюнотечение, шаткость. Даже короткий эпизод требует диагностики — без лечения будет только хуже.

Яд в доме или на прогулке

Съеденный гриб, просроченный корм, бытовая химия — всё это способно вызвать галлюцинации. Пёс может "видеть" то, чего нет, и уставиться в стену, следя за мнимым движением. Состояние быстро ухудшается: судороги, рвота, потеря сознания. Счёт идёт на минуты.

Старость — не всегда покой

У пожилых собак бывает когнитивная дисфункция. Мозг путается, теряет память. Взгляд в стену — попытка вспомнить, где он находится и кто рядом. Без терапии питомец может перестать узнавать даже вас.

Неочевидные, но опасные причины

Взгляд в одну точку может быть вызван опухолью, воспалением нервной системы или глазными болезнями — отслоением сетчатки, катарактой, глаукомой. Пёс видит тени, вспышки или пятна и концентрируется на них, не понимая, что происходит.

Что делать прямо сейчас

Снимите поведение на видео — это поможет врачу. Измерьте температуру, осмотрите дёсны. Не кормите и не поите собаку до визита в клинику — особенно если есть подозрение на отравление.

Запомните: животные не притворяются. Если пёс зависает в пустоту — это не привычка, а тревожный симптом. Не медлите.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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