Когтеточка за ноль рублей и пять капель клея — секрет, которым пользуются не все

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка оставляет "подписи" на стенах и мягкой мебели — значит, ей просто некуда деть когти. Но решить проблему можно без лишних трат. Всё, что нужно, уже есть дома: обычная картонная коробка.

Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Когти кошки

Что понадобится

Возьмите прочную коробку с невысокими бортиками — подойдёт упаковка от обуви. Подготовьте картон, канцелярский нож, клей, линейку и ручку.

Делаем заготовки

Измерьте боковую сторону коробки. Эти размеры станут основой. Нарисуйте прямоугольник по этим параметрам на листе картона и вырежьте его. Получившуюся деталь используйте как шаблон и сделайте как можно больше таких же полосок.

Собираем конструкцию

Склейте между собой первые две полосы и зафиксируйте их внутри коробки. Далее промазывайте каждую новую полоску клеем и плотно укладывайте к предыдущей. Чем больше слоёв — тем устойчивее получится поверхность.

Обязательно фиксируйте детали не только между собой, но и к стенкам коробки. Так когтеточка не разъедется при первом же использовании.

Как заинтересовать кошку

Поставьте конструкцию туда, где кошка любит точить когти. Можно капнуть немного кошачьей мяты — и новая когтеточка точно не останется без внимания.

Плюсы и уход

Картон идеально подходит для когтей, а замена верхних слоёв займёт пару минут. Не нужно покупать дорогие конструкции — обновление происходит быстро и бесплатно.

Такой простой проект не только спасёт мебель, но и подарит питомцу любимое место для игр и отдыха.

Уточнения

Когти (лат. ungues) — роговое образование кожного происхождения на концевой фаланге пальца у наземных позвоночных: большинства пресмыкающихся, всех птиц, многих млекопитающих и некоторых земноводных.

