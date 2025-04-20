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Этот корм зомбирует кошку — и она уже не различает вкус, только требует дозу

Зоосфера

Яркие хрустящие гранулы, аккуратные порции, запах, от которого кошка теряет голову… но за внешней "аппетитностью" часто скрывается не питание, а подмена.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Вкус, вызывающий зависимость

Дешёвые корма часто содержат не мясо, а отходы мясопереработки — перья, клювы, сухожилия. Всё это не усваивается, а только забивает желудок. Чтобы кошка всё-таки "съела" такую смесь, производители добавляют аттрактанты — вкусовые наркотики. Животное перестаёт воспринимать настоящую еду и начинает требовать только "свою дозу".

Злаки вместо мяса

Организм кошки — это система хищника. Зерно, кукуруза, соя для неё - балласт. Их избыток приводит к ожирению, диабету и апатии. Вы замечали стеклянный взгляд и вялость после очередной "вкусной" порции? Это тревожный звоночек.

Как не купить яд

Прочитайте состав. Если на первом месте злаки — откажитесь. Если написано "мясо 40%" — хорошо. Если "продукты животного происхождения" — это значит всё, что угодно, кроме самого мяса. Красители — тоже сигнал "стоп". Они нужны вам, не кошке.

Что делать

Переводите на натуральное питание постепенно. Смешивайте привычный корм с качественным, добавляйте отварную курицу. Если питомец упрямится — голодовка 10-12 часов решает проблему. Здоровье важнее упрямства.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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