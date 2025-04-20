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Собаки дуреют с этих запахов — особенно если они остались на ваших кроссовках

1:35
Зоосфера

Если кошки теряют голову от валерианы, то у собак — своя коллекция "любимых духов". И то, что нравится их носу, может удивить даже самого преданного владельца.

Собака Русский той - терьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер

Запах, который заменяет лекарства

Главный аромат для собаки — это запах хозяина. Он не просто приятен, а буквально успокаивает: снижает тревожность, помогает справиться со страхом и укрепляет привязанность. Пахнете "своим" — значит, всё в порядке.

Мясо как религия

Запах мяса в любом виде вызывает у собаки настоящий восторг. Жареное, сырое, варёное — не имеет значения. Это древний инстинкт, срабатывающий быстрее команды "сидеть".

Кто здесь проходил

Ароматы других животных тоже вызывают интерес: по ним собака считывает пол, состояние, настроение и даже намерения. Этот "нюховой Facebook" работает без перебоев.

Земля как архив

Собаки обожают запах сырой земли, коры деревьев и травы. Это источник информации о мире: кто здесь был, когда, и чем занимался. Для питомца прогулка — это не спорт, а расследование.

Сыр, рыба и кое-что поострее

Да, собаки действительно в восторге от запаха сыра и рыбы. Но особенно странной слабостью остаётся запах… разложения. Он действует как магнит, и питомец может буквально вцепиться в источник. Увы, эти "радости" часто заканчиваются ванной и шоком хозяина.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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