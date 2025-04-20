Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви

Кажется милым, когда пушистая мурлыка нежно облизывает вам руки. Но за этим жестом может стоять совсем не то, что вы думаете.
Кошки считают нас большими и неуклюжими сородичами. Лизание — это не ласка, а воспитание. Так мать-кошка умывает котят, подчёркивая своё превосходство. Именно это делает ваша любимица, когда вы сидите, а она решает "очистить" вас от всего лишнего.
Кошачий нос сверхчувствителен. Если вы пахнете чужим животным, дезодорантом или кремом — всё это вызывает у кошки тревогу. Она пытается вернуть "свой" запах и одновременно нейтрализовать раздражающий.
Иногда кошка выбирает конкретную точку на теле — родинку, шрам или даже ухо. Это может быть связано с воспалением, температурой кожи или… солью. Пот — источник натрия, а его кошкам часто не хватает. Вот и причина "любви" к волосам, ушам и даже шерстяным вещам.
Самое неприятное — кошачий язык покрыт микрокрючками. Он может стирать верхний слой кожи, вызывать раздражение, а в худшем случае — занести инфекцию.
Пусть любовь будет на расстоянии. Чтобы переключить кошку:
Иногда лучший способ сказать "я люблю тебя" — это не лизнуть, а просто лечь рядом.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.