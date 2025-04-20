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Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви

1:44
Зоосфера

Кажется милым, когда пушистая мурлыка нежно облизывает вам руки. Но за этим жестом может стоять совсем не то, что вы думаете.

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Для неё вы — не человек, а котёнок

Кошки считают нас большими и неуклюжими сородичами. Лизание — это не ласка, а воспитание. Так мать-кошка умывает котят, подчёркивая своё превосходство. Именно это делает ваша любимица, когда вы сидите, а она решает "очистить" вас от всего лишнего.

Духи, крем и… запах чужой кошки

Кошачий нос сверхчувствителен. Если вы пахнете чужим животным, дезодорантом или кремом — всё это вызывает у кошки тревогу. Она пытается вернуть "свой" запах и одновременно нейтрализовать раздражающий.

Соль, шрамы и странности

Иногда кошка выбирает конкретную точку на теле — родинку, шрам или даже ухо. Это может быть связано с воспалением, температурой кожи или… солью. Пот — источник натрия, а его кошкам часто не хватает. Вот и причина "любви" к волосам, ушам и даже шерстяным вещам.

Язык как наждачка

Самое неприятное — кошачий язык покрыт микрокрючками. Он может стирать верхний слой кожи, вызывать раздражение, а в худшем случае — занести инфекцию.

Как остановить это "ласковое" безумие

Пусть любовь будет на расстоянии. Чтобы переключить кошку:

  • дайте игрушку или щётку,
  • предложите солевой камень,
  • проверьте здоровье — возможно, дело в дефиците витаминов или стрессе.

Иногда лучший способ сказать "я люблю тебя" — это не лизнуть, а просто лечь рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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