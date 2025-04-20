Кошка вылизывает руки, а вам приятно? Она делает это вовсе не из любви

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется милым, когда пушистая мурлыка нежно облизывает вам руки. Но за этим жестом может стоять совсем не то, что вы думаете.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка и ребёнок

Для неё вы — не человек, а котёнок

Кошки считают нас большими и неуклюжими сородичами. Лизание — это не ласка, а воспитание. Так мать-кошка умывает котят, подчёркивая своё превосходство. Именно это делает ваша любимица, когда вы сидите, а она решает "очистить" вас от всего лишнего.

Духи, крем и… запах чужой кошки

Кошачий нос сверхчувствителен. Если вы пахнете чужим животным, дезодорантом или кремом — всё это вызывает у кошки тревогу. Она пытается вернуть "свой" запах и одновременно нейтрализовать раздражающий.

Соль, шрамы и странности

Иногда кошка выбирает конкретную точку на теле — родинку, шрам или даже ухо. Это может быть связано с воспалением, температурой кожи или… солью. Пот — источник натрия, а его кошкам часто не хватает. Вот и причина "любви" к волосам, ушам и даже шерстяным вещам.

Язык как наждачка

Самое неприятное — кошачий язык покрыт микрокрючками. Он может стирать верхний слой кожи, вызывать раздражение, а в худшем случае — занести инфекцию.

Как остановить это "ласковое" безумие

Пусть любовь будет на расстоянии. Чтобы переключить кошку:

дайте игрушку или щётку,

предложите солевой камень,

проверьте здоровье — возможно, дело в дефиците витаминов или стрессе.

Иногда лучший способ сказать "я люблю тебя" — это не лизнуть, а просто лечь рядом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

