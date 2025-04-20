Тишина, пустая комната и внезапное шипение — кошка не просто испугалась

Ваша Мурка вдруг замерла, уставилась в стену и не мигает? Многие считают, что кошки видят призраков. И хотя это звучит глупо, в каждой легенде есть доля правды — особенно если учесть, насколько необычно устроены их органы чувств.
Кошки действительно способны улавливать ультрафиолетовое излучение — то, что человеку просто не дано увидеть. Им доступны мельчайшие движения частиц пыли, еле заметные всполохи света и слабейшие вибрации, например, от электропроводки в стенах. А ещё они слышат звуки до 65 кГц, тогда как наш предел — всего 20. Иногда они просто "охотятся" на невидимую для нас мошку.
Но если кошка внезапно шипит, выгибает спину или прячется, стоит насторожиться. Их обоняние в 14 раз острее человеческого. Такое поведение может быть реакцией на утечку газа или другой незаметный для нас раздражитель.
Если питомец трётся мордой о вашу ногу — это не просто ласка. Так он "помечает" вас как своего с помощью феромонов, выделяемых железами у рта. А когда приносит в зубах мышь или игрушку — он учит вас охотиться, как учил бы котёнка.
Топтание на одеяле или коленях — это остаточный детский рефлекс: котята массируют живот матери, чтобы пошёл молокоотдача. Взрослая кошка делает это, когда чувствует абсолютную безопасность.
Если ваш кот смотрит прямо в глаза и медленно моргает — не пугайтесь. Это кошачий способ сказать: "Я тебе доверяю". Моргните в ответ — и он поймёт, что это взаимно.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.