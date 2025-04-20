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Тишина, пустая комната и внезапное шипение — кошка не просто испугалась

1:54
Зоосфера

Ваша Мурка вдруг замерла, уставилась в стену и не мигает? Многие считают, что кошки видят призраков. И хотя это звучит глупо, в каждой легенде есть доля правды — особенно если учесть, насколько необычно устроены их органы чувств.

Кот
Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Зрение за гранью человеческого

Кошки действительно способны улавливать ультрафиолетовое излучение — то, что человеку просто не дано увидеть. Им доступны мельчайшие движения частиц пыли, еле заметные всполохи света и слабейшие вибрации, например, от электропроводки в стенах. А ещё они слышат звуки до 65 кГц, тогда как наш предел — всего 20. Иногда они просто "охотятся" на невидимую для нас мошку.

Поведение как сигнал тревоги

Но если кошка внезапно шипит, выгибает спину или прячется, стоит насторожиться. Их обоняние в 14 раз острее человеческого. Такое поведение может быть реакцией на утечку газа или другой незаметный для нас раздражитель.

Странности с подтекстом

Если питомец трётся мордой о вашу ногу — это не просто ласка. Так он "помечает" вас как своего с помощью феромонов, выделяемых железами у рта. А когда приносит в зубах мышь или игрушку — он учит вас охотиться, как учил бы котёнка.

Как мягкими лапками сказать "я доверяю"

Топтание на одеяле или коленях — это остаточный детский рефлекс: котята массируют живот матери, чтобы пошёл молокоотдача. Взрослая кошка делает это, когда чувствует абсолютную безопасность.

Моргнул — значит, любит

Если ваш кот смотрит прямо в глаза и медленно моргает — не пугайтесь. Это кошачий способ сказать: "Я тебе доверяю". Моргните в ответ — и он поймёт, что это взаимно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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