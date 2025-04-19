Только 1 шанс из 100: самая редкая кошка в мире может жить у вас дома

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Зоосфера

Мечта любого кошатника — питомец, который вызывает восхищение у окружающих. Будь то необычная порода, глаза разного цвета или повадки, больше свойственные собакам — например, привычка приносить обратно игрушку. Но одним из главных «вау»-факторов у кошки может стать её окрас.

окрас шерсти
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
окрас шерсти

Уникальные оттенки, которые встречаются редко

Некоторые окрасы у кошек считаются особенно редкими и эффектными. Например:

  • элегантный голубовато-серый, часто в сочетании с зелёно-коричневыми глазами;
  • насыщенный шоколадный — редкость среди домашних кошек;
  • золотисто-бежевый, яркий и запоминающийся;
  • полностью рыжий — особенно у самок.

Последний — настоящая находка. Рыжих котов хватает, а вот рыжие кошки — большая редкость. Почему так?

Гены против шансов

Цвет шерсти у кошек напрямую связан с Х-хромосомой. У котов (XY) всё просто: если в наличии рыжий ген — они рыжие. У кошек (XX) всё сложнее: каждая клетка выбирает, какую Х-хромосому активировать. В итоге часто получается так называемая "черепаховая" окраска — смесь рыжего и чёрного.

Чтобы самка стала полностью рыжей, она должна унаследовать рыжий ген от обоих родителей. А это случается нечасто. Зато если оба родителя рыжие — всё потомство будет рыжим.

Генетическая загадка раскрыта совсем недавно

До недавнего времени учёным не удавалось точно определить ген, отвечающий за рыжий окрас. Но в ноябре 2024 года сразу две научные группы нашли разгадку.

Ответ — ген Arhgap36. Исследования показали, что клетки у рыжих кошек производят РНК этого гена в 13 раз больше, чем у не рыжих.

Эта находка объясняет, почему именно некоторые кошки становятся настоящими солнечными шариками с лапками. И почему их владельцы так гордятся своим пушистым сокровищем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". В настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек, выведено около 200 пород.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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