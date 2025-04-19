Кошки делают вид, что не любят — но потом ищут вас по запаху и шороху ключей

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1:08
Зоосфера

О кошках часто говорят как о холодных эгоистах. Мол, к человеку они не привязываются, а рядом живут исключительно ради миски и тёплого пледа. Но правда в том, что за внешней независимостью скрывается гораздо больше, чем кажется.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

Кошачья любовь — не миф

Мурлыки действительно не бросаются на шею при встрече и не виляют хвостом. Но это не значит, что им всё равно. Привязанность у кошек формируется — просто проявляется она иначе, чем у собак.

Кошка, которая пришла, легла рядом, потерлась головой, пару раз муркнула — это не равнодушие. Это её способ сказать: "Ты — свой".

Хозяин — часть кошачьей "стаи"

Со временем кошка начинает воспринимать человека как члена своей мини-семьи. Да, без пафоса, без демонстрации эмоций. Но по-своему, искренне. У неё может быть независимый характер, но привязанность формируется — и крепнет день за днём.

Не стоит ждать театральных сцен. У кошки любовь тихая. Но если она есть — она навсегда.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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