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Пёс гоняется за хвостом и ест траву — но не всегда это безобидная привычка

1:26
Зоосфера

Иногда кажется, что у собак свой, не всегда понятный язык. Они кружатся на месте, едят траву, роют ковры или внимательно наклоняют голову, когда слышат голос. Одни привычки умиляют, другие настораживают. Но почти за каждой — эволюция и скрытые инстинкты.

Собака на пикнике
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака на пикнике

Странности с объяснением

  • Кружение перед сном — это ритуал от предков: так они разравнивали траву и отгоняли насекомых.

  • Наклон головы — вовсе не растерянность. Пёс просто пытается лучше увидеть и услышать человека.

  • Валяние в запахах — инстинкт маскировки своего аромата. Пугает, но это норма.

  • Запрыгивания на ногу или подушку — чаще всего не про "это", а про стресс или избыток энергии.

Когда стоит присмотреться

  • Поедание травы — способ очистки желудка. Но если собаку потом тошнит или она вялая — нужен осмотр.

  • Навязчивое рытьё - бывает, когда псу скучно или не хватает активности.

  • Погоня за хвостом — нормально, если это редкость. Частые кружения могут быть признаком проблем.

  • Облизывание хозяина — демонстрация привязанности. А вот вылизывание одной области тела — тревожный симптом.

  • Скулёж при расставании — не каприз, а страх одиночества. Постепенное приучение помогает, но иногда нужна коррекция поведения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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