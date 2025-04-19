Пёс гоняется за хвостом и ест траву — но не всегда это безобидная привычка

Иногда кажется, что у собак свой, не всегда понятный язык. Они кружатся на месте, едят траву, роют ковры или внимательно наклоняют голову, когда слышат голос. Одни привычки умиляют, другие настораживают. Но почти за каждой — эволюция и скрытые инстинкты.
Кружение перед сном — это ритуал от предков: так они разравнивали траву и отгоняли насекомых.
Наклон головы — вовсе не растерянность. Пёс просто пытается лучше увидеть и услышать человека.
Валяние в запахах — инстинкт маскировки своего аромата. Пугает, но это норма.
Запрыгивания на ногу или подушку — чаще всего не про "это", а про стресс или избыток энергии.
Поедание травы — способ очистки желудка. Но если собаку потом тошнит или она вялая — нужен осмотр.
Навязчивое рытьё - бывает, когда псу скучно или не хватает активности.
Погоня за хвостом — нормально, если это редкость. Частые кружения могут быть признаком проблем.
Облизывание хозяина — демонстрация привязанности. А вот вылизывание одной области тела — тревожный симптом.
Скулёж при расставании — не каприз, а страх одиночества. Постепенное приучение помогает, но иногда нужна коррекция поведения.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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