Тигр в халате: как справиться с котом, который решил править домом

Поговорка "страшнее кошки зверя нет" — вовсе не шутка. Эти грациозные хищники могут нанести серьёзные травмы, особенно если внезапно проявляют агрессию. Когти, зубы, скорость реакции — всё превращается в оружие, если питомец чувствует угрозу или боль. Разбираемся, что может спровоцировать нападение и как правильно реагировать.
Причины агрессивного поведения могут быть самыми разными:
Гормональные всплески — особенно в период полового созревания.
Доминирование — кот может начать считать себя главным в доме.
Проблемы со здоровьем — боль часто делает даже самого ласкового питомца опасным.
Если агрессия появилась внезапно, не исключено, что дело в недомогании. Первым делом — к ветеринару.
Обследование и лечение. При любых подозрениях на боль — только ветеринар.
Стерилизация или кастрация, если проблема в гормонах.
Охлаждающая коррекция — холодная вода из пульверизатора (в неё можно капнуть чуть-чуть цитрусового масла).
Феромоновые ошейники и успокаивающие диффузоры — мягкое, но эффективное влияние.
Успокоительные препараты, если это рекомендует врач.
Для кошек с низким стрессовым порогом важно обеспечить тихое личное пространство, где они могут спрятаться и восстановить эмоциональное равновесие.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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