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Эта декоративная порода под угрозой — глаз в буквальном смысле может выпасть

2:41
Зоосфера

Фраза "у собаки выпал глаз" звучит как преувеличение. Но на деле это реальная, очень опасная и даже угрожающая зрению ситуация — проптоз глазного яблока. Глаз буквально выходит за пределы глазницы, и если не обратиться к ветеринару в течение часа, животное может потерять зрение или сам глаз.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Что такое проптоз и почему он возникает

Проптоз — это выпячивание глазного яблока за границы орбиты. Чаще всего это результат травмы: падения, удара, драки. Но есть и породы, у которых глаз удерживается в орбите очень слабо. У таких собак проптоз может возникнуть даже из-за резкого рывка поводка или активной игры.

Причины:

  • травма головы или шеи;

  • анатомические особенности черепа (укороченная морда, неглубокая глазница);

  • объёмные образования за глазом (опухоли, абсцессы, гематомы);

  • слабое смыкание век и широкая глазная щель.

Самые уязвимые породы

Собаки с короткой мордой и выпуклыми глазами — в зоне риска. Вот 10 пород, у которых выпадение глаза может произойти даже при незначительной травме:

  1. Английский бульдог — массивный череп и короткая морда.

  2. Бордоский дог — мощное телосложение, слабая защита глаз.

  3. Бостон-терьер — крупные, открытые глаза.

  4. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — нежные ткани глаз.

  5. Мопс — глаза очень выпуклые, проптоз встречается часто.

  6. Пекинес — плоская морда, слабое удержание глазного яблока.

  7. Пти брабансон — миниатюрный, но с "человеческим" лицом и выпуклыми глазами.

  8. Французский бульдог — короткий нос, крупные глаза.

  9. Чихуахуа — особенно "яблочного" типа.

  10. Ши-тцу — декоративная, уязвимая порода с выдающимися глазами.

Как распознать проптоз

  • глаз выдвинут вперёд или выпал;

  • собака трет глаз лапой, тревожится;

  • глаз краснеет, идёт кровь или слёзы;

  • веки не смыкаются, роговица подсыхает;

  • зрачок может быть деформирован или исчезнуть.

Что делать немедленно

  • Не пытайтесь вставить глаз обратно
  • Наденьте защитный воротник.
  • Срочно доставьте собаку к ветеринару — чем быстрее, тем больше шансов спасти зрение.

Как предотвратить проптоз

  1. Используйте шлейку, а не ошейник.

  2. Ограничьте контакт с крупными собаками.

  3. Будьте осторожны при играх.

  4. Посещайте ветеринара-офтальмолога.

  5. Подшивание век - возможная профилактическая мера для особо уязвимых пород.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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