Эта декоративная порода под угрозой — глаз в буквальном смысле может выпасть

Фраза "у собаки выпал глаз" звучит как преувеличение. Но на деле это реальная, очень опасная и даже угрожающая зрению ситуация — проптоз глазного яблока. Глаз буквально выходит за пределы глазницы, и если не обратиться к ветеринару в течение часа, животное может потерять зрение или сам глаз.
Проптоз — это выпячивание глазного яблока за границы орбиты. Чаще всего это результат травмы: падения, удара, драки. Но есть и породы, у которых глаз удерживается в орбите очень слабо. У таких собак проптоз может возникнуть даже из-за резкого рывка поводка или активной игры.
Причины:
травма головы или шеи;
анатомические особенности черепа (укороченная морда, неглубокая глазница);
объёмные образования за глазом (опухоли, абсцессы, гематомы);
слабое смыкание век и широкая глазная щель.
Собаки с короткой мордой и выпуклыми глазами — в зоне риска. Вот 10 пород, у которых выпадение глаза может произойти даже при незначительной травме:
Английский бульдог — массивный череп и короткая морда.
Бордоский дог — мощное телосложение, слабая защита глаз.
Бостон-терьер — крупные, открытые глаза.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — нежные ткани глаз.
Мопс — глаза очень выпуклые, проптоз встречается часто.
Пекинес — плоская морда, слабое удержание глазного яблока.
Пти брабансон — миниатюрный, но с "человеческим" лицом и выпуклыми глазами.
Французский бульдог — короткий нос, крупные глаза.
Чихуахуа — особенно "яблочного" типа.
Ши-тцу — декоративная, уязвимая порода с выдающимися глазами.
глаз выдвинут вперёд или выпал;
собака трет глаз лапой, тревожится;
глаз краснеет, идёт кровь или слёзы;
веки не смыкаются, роговица подсыхает;
зрачок может быть деформирован или исчезнуть.
Используйте шлейку, а не ошейник.
Ограничьте контакт с крупными собаками.
Будьте осторожны при играх.
Посещайте ветеринара-офтальмолога.
Подшивание век - возможная профилактическая мера для особо уязвимых пород.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.