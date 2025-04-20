Эта декоративная порода под угрозой — глаз в буквальном смысле может выпасть

2:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Фраза "у собаки выпал глаз" звучит как преувеличение. Но на деле это реальная, очень опасная и даже угрожающая зрению ситуация — проптоз глазного яблока. Глаз буквально выходит за пределы глазницы, и если не обратиться к ветеринару в течение часа, животное может потерять зрение или сам глаз.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Что такое проптоз и почему он возникает

Проптоз — это выпячивание глазного яблока за границы орбиты. Чаще всего это результат травмы: падения, удара, драки. Но есть и породы, у которых глаз удерживается в орбите очень слабо. У таких собак проптоз может возникнуть даже из-за резкого рывка поводка или активной игры.

Причины:

травма головы или шеи;

анатомические особенности черепа (укороченная морда, неглубокая глазница);

объёмные образования за глазом (опухоли, абсцессы, гематомы);

слабое смыкание век и широкая глазная щель.

Самые уязвимые породы

Собаки с короткой мордой и выпуклыми глазами — в зоне риска. Вот 10 пород, у которых выпадение глаза может произойти даже при незначительной травме:

Английский бульдог — массивный череп и короткая морда. Бордоский дог — мощное телосложение, слабая защита глаз. Бостон-терьер — крупные, открытые глаза. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — нежные ткани глаз. Мопс — глаза очень выпуклые, проптоз встречается часто. Пекинес — плоская морда, слабое удержание глазного яблока. Пти брабансон — миниатюрный, но с "человеческим" лицом и выпуклыми глазами. Французский бульдог — короткий нос, крупные глаза. Чихуахуа — особенно "яблочного" типа. Ши-тцу — декоративная, уязвимая порода с выдающимися глазами.

Как распознать проптоз

глаз выдвинут вперёд или выпал;

собака трет глаз лапой, тревожится;

глаз краснеет, идёт кровь или слёзы;

веки не смыкаются, роговица подсыхает;

зрачок может быть деформирован или исчезнуть.

Что делать немедленно

Не пытайтесь вставить глаз обратно

Наденьте защитный воротник.

Срочно доставьте собаку к ветеринару — чем быстрее, тем больше шансов спасти зрение.

Как предотвратить проптоз

Используйте шлейку, а не ошейник. Ограничьте контакт с крупными собаками. Будьте осторожны при играх. Посещайте ветеринара-офтальмолога. Подшивание век - возможная профилактическая мера для особо уязвимых пород.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

