Не бегают и не лают — 5 собак для настоящих домоседов

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не всем по душе энергичные псы, требующие двухчасовых прогулок и марафонов по парку. Кому-то больше подойдёт пушистый компаньон, который с удовольствием дремлет на диване, а не требует утренних пробежек. Хорошая новость: такие собаки существуют — и они совсем не "ленивцы", а просто созданы для спокойной жизни рядом с вами.

Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щенок шарпея с куском мяса

Кому подойдут спокойные породы

Ленивые собаки — идеальный выбор, если вы:

пожилой человек или имеете ограниченные физические возможности;

живёте в квартире и не хотите устраивать псу квесты на свежем воздухе;

работаете допоздна и не можете уделять много времени активностям.

При этом даже флегматичному питомцу нужен уход, немного движения и ваша забота.

ТОП-5 самых ленивых пород собак

1. Английский бульдог — диванный философ

Короткие лапы, мощный корпус и мягкий нрав делают бульдога королём спокойной жизни. Долгие прогулки ему ни к чему, активные игры — тоже. Он скорее подремлет, чем побежит за мячом.

Плюсы: уравновешенность, привязанность к дому.

Минусы: склонность к перегреву и ожирению.

2. Бассет-хаунд — охотник, ушедший на пенсию

Да, это охотничья порода. Но сегодня бассет — прежде всего диванный компаньон. После прогулки он предпочитает устроиться рядом и наслаждаться покоем.

Плюсы: доброта, контактность.

Минусы: склонность к перееданию, упрямство.

3. Пекинес — царственная лень в мини-формате

Маленький и независимый, пекинес не нуждается в длительных прогулках. Он предпочитает наблюдать за жизнью из кресла, нежели принимать в ней активное участие.

Плюсы: компактность, невысокая активность.

Минусы: шерсть требует ухода, возможны проблемы с дыханием.

4. Шарпей — спокойствие и контроль

Визуально и характером — сдержанный наблюдатель. Шарпей не будет устраивать шоу, он оценит тишину и стабильность. Аккуратный, сдержанный, независимый.

Плюсы: уравновешенность, нетребовательность.

Минусы: кожа требует внимания, может быть насторожен с незнакомцами.

5. Ши-тцу — маленький спутник для тихого счастья

Ласковый, домашний и контактный, ши-тцу обожает проводить время с хозяином. Ему не нужны длинные прогулки — главное, быть рядом.

Плюсы: дружелюбие, спокойствие, адаптивность.

Минусы: регулярный груминг, проблемы с глазами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



