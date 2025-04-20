Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Седина на грани исчезновения: бьюти-приёмы, которыми пользуются не только звёзды
Хью Джекман высмеял Райана Рейнольдса из-за сцены в Дэдпуле и Росомахе
Не пищевая сода и не бытовая химия: эта домашняя смесь уберёт пятна с дивана за секунды
Кухня народов СССР: хинкали — что за блюдо и где его придумали
Звёзды и их питомцы: Юлия Барановская раскрыла источник своего страха
Вредители не ушли, зато пострадали растения — опасность марганцовки
Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года
Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки
Экономит топливо, но убивает двигатель: когда ECO-режим приносит вред

Не бегают и не лают — 5 собак для настоящих домоседов

2:43
Зоосфера

Не всем по душе энергичные псы, требующие двухчасовых прогулок и марафонов по парку. Кому-то больше подойдёт пушистый компаньон, который с удовольствием дремлет на диване, а не требует утренних пробежек. Хорошая новость: такие собаки существуют — и они совсем не "ленивцы", а просто созданы для спокойной жизни рядом с вами.

Щенок шарпея с куском мяса
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Щенок шарпея с куском мяса

Кому подойдут спокойные породы

Ленивые собаки — идеальный выбор, если вы:

  • пожилой человек или имеете ограниченные физические возможности;
  • живёте в квартире и не хотите устраивать псу квесты на свежем воздухе;
  • работаете допоздна и не можете уделять много времени активностям.

При этом даже флегматичному питомцу нужен уход, немного движения и ваша забота.

ТОП-5 самых ленивых пород собак

1. Английский бульдог — диванный философ
Короткие лапы, мощный корпус и мягкий нрав делают бульдога королём спокойной жизни. Долгие прогулки ему ни к чему, активные игры — тоже. Он скорее подремлет, чем побежит за мячом.

Плюсы: уравновешенность, привязанность к дому.
Минусы: склонность к перегреву и ожирению.

2. Бассет-хаунд — охотник, ушедший на пенсию
Да, это охотничья порода. Но сегодня бассет — прежде всего диванный компаньон. После прогулки он предпочитает устроиться рядом и наслаждаться покоем.

Плюсы: доброта, контактность.
Минусы: склонность к перееданию, упрямство.

3. Пекинес — царственная лень в мини-формате
Маленький и независимый, пекинес не нуждается в длительных прогулках. Он предпочитает наблюдать за жизнью из кресла, нежели принимать в ней активное участие.

Плюсы: компактность, невысокая активность.
Минусы: шерсть требует ухода, возможны проблемы с дыханием.

4. Шарпей — спокойствие и контроль
Визуально и характером — сдержанный наблюдатель. Шарпей не будет устраивать шоу, он оценит тишину и стабильность. Аккуратный, сдержанный, независимый.

Плюсы: уравновешенность, нетребовательность.
Минусы: кожа требует внимания, может быть насторожен с незнакомцами.

5. Ши-тцу — маленький спутник для тихого счастья
Ласковый, домашний и контактный, ши-тцу обожает проводить время с хозяином. Ему не нужны длинные прогулки — главное, быть рядом.

Плюсы: дружелюбие, спокойствие, адаптивность.
Минусы: регулярный груминг, проблемы с глазами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму
Авто
Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Испания против пьянства и вечеринок: туристов ждут жёсткие ограничения до 2027 года
Верховина или Карпаты: что выбирали советские подростки
Не бегают и не лают — 5 собак для настоящих домоседов
Экономит топливо, но убивает двигатель: когда ECO-режим приносит вред
Вернулась растоптанной: Анна Седокова раскрыла шокирующие подробности своего участия в шоу Выжить в Дубае
Марс живой: неожиданная находка НАСА
У облепихи есть секрет: если ей не с кем флиртовать весной, ягод не будет
Ягодицы будут как две дыньки: вот как выполнять приседания со штангой правильно
Мартовский рекорд: Россия увеличила экспорт гречки в Китай, но зерновые в минусе — почему
Мятная настойка за три дня — и вы лето наливаете в рюмки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.