Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы

Кошки умеют привязываться к человеку не хуже собак. Но в отличие от последних, они ранимы, злопамятны и с трудом прощают обиды. Иногда одно неловкое действие — и пушистая любимица перестаёт доверять, избегает общения и будто бы теряет к вам интерес. Почему так происходит?

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Вот 5 вещей, которые особенно сильно ранят кошку — и которые легко избежать.

1. Предательство: передача в другие руки

Самая болезненная травма для кошки — смена хозяина. Даже если её не выбросили, а "просто" отдали кому-то другому, она ощущает это как предательство. Особенно сложно переживают питомцы, которых взяли в детстве, а потом передумали. Даже при случайной встрече с бывшим хозяином кошка нередко отворачивается и уходит, не желая контакта.

2. Агрессия и грубость

Крики, резкие звуки и тем более физическое наказание пугают кошку и ломают любые попытки выстроить доверие. Животное начнёт избегать человека, который ассоциируется у него со страхом и болью.

3. Насильственное внимание

Кошки — интроверты по натуре. Если их тискают без согласия, навязчиво берут на руки, мешают отдыху, — они начинают бояться и избегать общения. Уважайте границы питомца, даже если он кажется "лапочкой, которую хочется обнять".

4. Подавление инстинктов

Кошке нужно реализовывать природные потребности: точить когти, играть, исследовать, охотиться (пусть и на игрушку). Если этого лишить — и при этом ругать за порванную мебель или "вандализм", питомец не поймёт, за что наказан. И уж точно не станет после этого доверять.

5. Игнор и одиночество

Если с кошкой не играть, не разговаривать, не проявлять заботу — она замыкается. Простой уход на работу на весь день, а потом сухое "на, поешь" и уход — это не взаимодействие. Без положительного контакта доверия не будет.

Вывод: кошки не мстительные, но очень чувствительные. Их доверие — хрупкое, его нужно беречь. Дайте ей пространство, уважение и немного ласки — и она откроется.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

