Кто быстрее на бегу: кошка или собака? Результат вас удивит

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки или собаки — кто быстрее? Этот вопрос волнует не только детей на детской площадке, но и взрослых владельцев пушистиков. Ответ зависит от породы, выносливости и длины дистанции. Но одно можно сказать точно: большинству людей в этом забеге ловить нечего.

Фото: flickr.com by Peretz Partensky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Собака и кошка

Домашние спринтеры

Обычная домашняя кошка может разогнаться до 40 км/ч — на короткой дистанции и при должной мотивации. А вот египетский мау — чемпион среди домашних пород — способен набрать 48,2 км/ч. Удивительно, но даже обычная кошка обгоняет большинство людей, чья беговая скорость редко превышает 15 км/ч.

Среди диких кошек безоговорочный лидер — гепард. Этот хищник может развить до 120 км/ч и за считаные секунды исчезнуть из поля зрения. Правда, такую скорость он держит совсем недолго — всего несколько сотен метров.

А что у собак

Грейхаунд — абсолютный рекордсмен среди собак. Эта порода развивает до 72 км/ч. Чуть медленнее салюки (до 65 км/ч) и афганская борзая (63-64 км/ч). Такие показатели поражают, особенно если учесть, что эти собаки могут сохранять темп дольше, чем кошки.

Однако не все собаки быстрые, например, сенбернар максимум разгоняется до 24 км/ч — кошка легко обойдёт его даже без разминки.

Кто победит

Если говорить о спринте — кошки вне конкуренции. Их реакция и мощный старт не оставляют шансов большинству собак. Но в беге на выносливость собаки берут реванш: их организм лучше приспособлен к долгим нагрузкам и бегу на дистанции.

И не забывайте: даже самая медленная кошка или собака всё равно будет быстрее человека. Так что в догонялки не выигрывайте — просто наслаждайтесь наблюдением.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

