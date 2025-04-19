Один сеанс с кошкой — и вы спокойнее без таблеток

Вы знали, что кошки не просто радуют глаз и радуют душу, но и реально укрепляют здоровье? Научно доказано: мурлыкающие любимцы снижают риск инфаркта, лечат бессонницу и даже делают своих хозяев привлекательнее. Вот 7 весомых причин поблагодарить кота за то, что он просто есть рядом.
Учёные из Миннесоты выяснили: у владельцев кошек риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 30%. Всё дело в эффекте присутствия — кошка рядом снижает давление и успокаивает пульс. Это как медитация, только мягкая и мурлыкающая.
Вибрации в диапазоне 20-140 Гц, которые издаёт довольная кошка, ускоряют восстановление мышц, суставов и даже костей. Не случайно Юрий Куклачёв признался, что после инфаркта именно кошки помогли ему восстановиться: обнимали, урчали и лечили коготками.
"Кошки рядом — и мне это сильно поправляет здоровье", — поделился дрессировщик.
По данным клиники Мейо, в 41% случаев кошки в спальне помогают быстрее заснуть. Только 20% хозяев признались, что мурлыка мешает — остальным она дарит уют.
Поглаживая кошку, мы запускаем выработку эндорфинов. Мягкая шерсть и ритмичные движения успокаивают, а мурлыканье разгружает нервную систему. Особенно полезно, если вы переживаете расставание или просто тяжёлый день.
Мужчины с кошками чаще нравятся женщинам — это подтверждают опросы. 90% женщин считают таких мужчин милыми и заботливыми. А 43% москвичек вообще не станут встречаться с тем, у кого аллергия на котов.
Исследования показывают: кошатники чаще имеют высшее образование. Кошки не требуют постоянного внимания, как собаки, и не мешают сосредоточиться. Итог — выше интеллект и лучше концентрация.
Если ребёнок с младенчества растёт с кошкой, риск аллергий (включая на пыльцу и пылевых клещей) заметно ниже. Так считают и американские, и японские исследователи. А заодно — и шанс пищевой аллергии снижается на 15%.
Бонус: даже видео с котиками работают! Учёные из Индианы доказали, что короткие ролики с пушистиками повышают настроение и снижают стресс. Так что ваше залипание в рилсы — это почти терапия.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.