Один сеанс с кошкой — и вы спокойнее без таблеток

2:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы знали, что кошки не просто радуют глаз и радуют душу, но и реально укрепляют здоровье? Научно доказано: мурлыкающие любимцы снижают риск инфаркта, лечат бессонницу и даже делают своих хозяев привлекательнее. Вот 7 весомых причин поблагодарить кота за то, что он просто есть рядом.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

1. Меньше шансов на инфаркт

Учёные из Миннесоты выяснили: у владельцев кошек риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 30%. Всё дело в эффекте присутствия — кошка рядом снижает давление и успокаивает пульс. Это как медитация, только мягкая и мурлыкающая.

2. Лечебное мурлыканье

Вибрации в диапазоне 20-140 Гц, которые издаёт довольная кошка, ускоряют восстановление мышц, суставов и даже костей. Не случайно Юрий Куклачёв признался, что после инфаркта именно кошки помогли ему восстановиться: обнимали, урчали и лечили коготками.

"Кошки рядом — и мне это сильно поправляет здоровье", — поделился дрессировщик.

3. Сладкий сон

По данным клиники Мейо, в 41% случаев кошки в спальне помогают быстрее заснуть. Только 20% хозяев признались, что мурлыка мешает — остальным она дарит уют.

4. Антистресс в шерстяной упаковке

Поглаживая кошку, мы запускаем выработку эндорфинов. Мягкая шерсть и ритмичные движения успокаивают, а мурлыканье разгружает нервную систему. Особенно полезно, если вы переживаете расставание или просто тяжёлый день.

5. Повышенная привлекательность

Мужчины с кошками чаще нравятся женщинам — это подтверждают опросы. 90% женщин считают таких мужчин милыми и заботливыми. А 43% москвичек вообще не станут встречаться с тем, у кого аллергия на котов.

6. Умнее с котом

Исследования показывают: кошатники чаще имеют высшее образование. Кошки не требуют постоянного внимания, как собаки, и не мешают сосредоточиться. Итог — выше интеллект и лучше концентрация.

7. Аллергии у детей — меньше

Если ребёнок с младенчества растёт с кошкой, риск аллергий (включая на пыльцу и пылевых клещей) заметно ниже. Так считают и американские, и японские исследователи. А заодно — и шанс пищевой аллергии снижается на 15%.

Бонус: даже видео с котиками работают! Учёные из Индианы доказали, что короткие ролики с пушистиками повышают настроение и снижают стресс. Так что ваше залипание в рилсы — это почти терапия.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



