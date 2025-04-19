Она чувствует вашу тревогу — правда о кошачьей эмпатии

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — не просто пушистые соседи по квартире. Это настоящие эмоциональные существа, которые умеют радоваться, злиться и даже ревновать. И если раньше учёные считали, что кошки действуют исключительно по инстинктам, сегодня всё чаще задаются вопросом: а не чувствуют ли они по-настоящему?

Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Булликэт

10 эмоций, которые точно есть у кошек

1. Любовь. Она не обязательно сопровождается громкими признаниями. Иногда это просто лёгкое прикосновение мокрым носом, ленивое мурлыканье после лакомства или взгляд, полный нежности.

2. Разочарование. Пропустили время кормёжки? Кошка не забудет. И взгляд у неё будет такой, будто вы сломали Вселенную. Особенно если хвост уже начал дёргаться…

3. Злость. Попробуйте насильно взять её на руки, когда она этого не хочет. Или нарушьте границы её территории. Обиженная кошка — не шутка. Это пушистый вихрь с когтями.

4. Страх. Пылесос, громкий шум или неожиданный гость — и кошка уже пытается уместиться в коробке размером с яблоко. Дрожь, расширенные зрачки и стремление исчезнуть — классика.

5. Удовольствие. Лёгкое мурлыканье на солнышке, медленные моргания — в такие моменты она полностью счастлива. И неважно, что творится вокруг.

6. Любопытство. Новая коробка, пакет или запах — и кошка тут как тут. Исследовать — её любимое хобби.

7. Тревога. Изменился распорядок дня или в доме появился незнакомец? Кошка начинает метаться, прятаться или громко мяукать. Некоторые даже чувствуют тревогу хозяина и начинают беспокоиться вместе с ним.

8. Ревность. Уделили внимание кому-то другому? Ждите игнор, обиду и, возможно, лёгкий укус. Она — единственная и неповторимая.

9. Игривость. Лазерная точка, игрушка или просто носок — и кошка превращается в котёнка. Прыжки, погони, веселье.

10. Счастье. Полная миска, любимый человек и уютное местечко для сна — вот и весь секрет. Счастливая кошка мягкая, мурлыкающая и умиротворённая.

Как понять её эмоции

Мурлыканье = удовольствие

Шипение = страх или злость

Медленное моргание = доверие

Хвост вверх = радость

Расширенные зрачки = возбуждение или тревога

Да, кошки чувствуют. Просто их язык немного отличается от нашего. Главное — быть внимательным, и ваш пушистый друг сам расскажет о своём настроении.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



