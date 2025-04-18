Неожиданный визит: медвежонок устроил переполох в молле Коннектикута

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Обычный день в торговом центре Westfarms в Уэст-Хартфорде неожиданно превратился в настоящий экшен. Покупатели заметили большого чёрного медведя, который сначала взобрался на дерево у входа в Macy's, а затем бегал по парковке. Это произошло в пятницу, 11 апреля.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бурый медведь

"Это довольно странно. Я очень давно не видела медведей. Обычно они не заходят в торговый центр", — удивлённо призналась Бренда Морган.

На место оперативно прибыли сотрудники Департамента энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута (DEEP).

Они попытались аккуратно снять медведя с дерева: сначала стреляли по стволу из пейнтбольного ружья, потом стучали палкой. В конце концов, медведь спрыгнул и бросился прочь — прямо по парковке, в сторону магазина Macy's.

На дереве оказался молодой, примерно годовалый медведь, скорее всего, только вышедший из спячки и отправившийся на поиски еды. К счастью, его удалось без происшествий загнать в безопасную лесную зону.

"Если бы он выбрался позже вечером и оказался на трассе I-84, всё могло закончиться гораздо хуже", — отметила ветеринар Элизы Бутилье.

В последнее время случаи встречи с медведями в Коннектикуте участились. Только за прошлый год 67 медведей проникли в дома — это рекорд за последние 10 лет.

По словам Бутилье, животные стали пересекать реку Коннектикут и продвигаться всё дальше на восток.

"Они привыкли к людям. Ассоциируют нас с мусорными контейнерами, а контейнеры — с едой. Им нужна лёгкая добыча", — добавила она.

Уточнения

Конне́ктикут (англ. Connecticut) — штат на северо-востоке США, входящий в регион Новая Англия. Столица — Хартфорд, крупнейший город — Бриджпорт. Название штата происходит от выражения на алгонкинском языке, которое переводится как "на долгой реке, подверженной приливам".



Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных. Медведи всеядны, хорошо лазают и плавают, быстро бегают, могут стоять и проходить короткие расстояния на задних лапах.

