Животные молчат, но кричат глазами: как их боль выдает будущих преступников

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд может показаться, что ребёнок, бросающий камни в собаку, или прохожий, пнувший кошку, просто ведут себя грубо.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Но за этим может скрываться гораздо большее. Исследования Федерального бюро расследований (ФБР) показывают: насилие над животными — это не просто жестокость. Это потенциальный маркер куда более серьёзных проблем.

Животные как средство давления

В ситуациях домашнего насилия обидчики нередко используют домашних животных как инструмент контроля.

Угроза навредить питомцу или фактическое насилие становятся способом манипуляции. Многие жертвы не решаются уйти из-за страха за судьбу своих любимцев.

Ранние признаки опасного поведения

Одним из тревожных сигналов специалисты называют так называемую "триаду Макдональда". Она включает три особенности в поведении ребёнка: жестокость к животным, пироманию и ночное недержание мочи.

Эта модель позволяет с большой вероятностью предсказать склонность к агрессии в будущем. Многие известные преступники, в том числе серийные убийцы, начинали именно с издевательств над животными.

"По данным ФБР, существует устойчивая связь между жестокостью к животным и тяжкими преступлениями, такими как насилие в семье, сексуальные нападения и убийства." — говорится в заявлении бюро.

Влияние на детей

Особенно опасно, когда насилие над животными происходит на глазах у ребёнка. Такие переживания могут серьёзно повлиять на психику: ребёнок начинает воспринимать агрессию как норму.

Это может привести к повторению модели поведения, формированию равнодушия и даже к будущим преступлениям.

"Дети, которые причиняют боль животным, делают это не из-за скуки. Это может быть следствием внутренней травмы или насилия в семье." — говорится в заявлении бюро.

Почему важно действовать сообща

С 2016 года ФБР официально включает преступления против животных в национальную базу данных. Это помогает отслеживать, выявлять и предотвращать случаи жестокости. Однако одно лишь отслеживание недостаточно.

Только совместные действия полиции, соцслужб и зоозащитных организаций позволяют вовремя заметить тревожные сигналы и защитить как людей, так и животных.

Уточнения

Федера́льное бюро́ рассле́дований (ФБР; англ. Federal Bureau of Investigation, FBI) — федеральное правоохранительное агентство и, одновременно, орган внутренней разведки и контрразведки, орган антитеррористической деятельности США. ФБР является составной частью Министерства юстиции США и Разведывательного сообщества США.

