Обними меня, и я стану твоим кошмаром: когда привязанность к животным выходит из-под контроля

Мы заводим домашнего питомца в надежде на искреннюю привязанность, теплую дружбу и маленькие радости каждый день. Нам представляются уютные вечера с мурчащей кошкой на коленях, долгие прогулки с собакой и привычки, которые становятся частью семейной жизни. Всё это — важная часть гармоничных отношений с животным.
Но что, если эта близость выходит за здоровые рамки? Что, если вместо источника радости питомец становится центром тревоги и эмоциональной зависимости?
Именно на это обратили внимание исследователи из США. В феврале 2025 года в издании The Conversation была опубликована статья, в которой профессор психологии из колледжа Тринити в Коннектикуте Брайан Н. Чин делится результатами масштабного исследования.
Вместе с коллегами он опросил более тысячи владельцев домашних животных, чтобы выяснить, как качество связи с питомцем влияет на психическое здоровье человека.
Участников спрашивали, насколько они близки со своими животными, сколько времени проводят с ними, играют ли и обнимаются.
Также уточняли, чувствуют ли они тревогу или неуверенность в этих отношениях — например, боятся ли потерять питомца или задумываются, любят ли их в ответ.
"Люди, которые чувствовали чрезмерную зависимость от своего питомца, постоянно беспокоились о том, что их разлучат с ним, или задавались вопросом, "любит ли он” их в ответ, с большей вероятностью проявляют депрессивные симптомы", — говорится в статье.
Проще говоря, важна не сила привязанности, а её качество.
"Качество привязанности имеет большее значение, чем ее интенсивность. Люди, которые поддерживали безопасные отношения со своим питомцем, сообщали о лучшем самочувствии, в то время как люди с тревогой привязанности испытывали больший стресс", — говорится в статье.
Интересно, что у владельцев и кошек, и собак уровень тревожности оказался выше, чем у тех, у кого одно животное.
Конечно, это не повод отказаться от близости с питомцем. Но важно понимать: между тёплой связью и болезненной зависимостью — тонкая грань.
Как советует автор исследования, стоит стремиться к балансу, который принесёт пользу и человеку, и его пушистому другу.
Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
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