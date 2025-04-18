Обними меня, и я стану твоим кошмаром: когда привязанность к животным выходит из-под контроля

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы заводим домашнего питомца в надежде на искреннюю привязанность, теплую дружбу и маленькие радости каждый день. Нам представляются уютные вечера с мурчащей кошкой на коленях, долгие прогулки с собакой и привычки, которые становятся частью семейной жизни. Всё это — важная часть гармоничных отношений с животным.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian эмоциональная зависимость

Когда любовь к питомцу становится слишком сильной

Но что, если эта близость выходит за здоровые рамки? Что, если вместо источника радости питомец становится центром тревоги и эмоциональной зависимости?

Именно на это обратили внимание исследователи из США. В феврале 2025 года в издании The Conversation была опубликована статья, в которой профессор психологии из колледжа Тринити в Коннектикуте Брайан Н. Чин делится результатами масштабного исследования.

Вместе с коллегами он опросил более тысячи владельцев домашних животных, чтобы выяснить, как качество связи с питомцем влияет на психическое здоровье человека.

Участников спрашивали, насколько они близки со своими животными, сколько времени проводят с ними, играют ли и обнимаются.

Также уточняли, чувствуют ли они тревогу или неуверенность в этих отношениях — например, боятся ли потерять питомца или задумываются, любят ли их в ответ.

Что показало исследование?

"Люди, которые чувствовали чрезмерную зависимость от своего питомца, постоянно беспокоились о том, что их разлучат с ним, или задавались вопросом, "любит ли он” их в ответ, с большей вероятностью проявляют депрессивные симптомы", — говорится в статье.

Проще говоря, важна не сила привязанности, а её качество.

"Качество привязанности имеет большее значение, чем ее интенсивность. Люди, которые поддерживали безопасные отношения со своим питомцем, сообщали о лучшем самочувствии, в то время как люди с тревогой привязанности испытывали больший стресс", — говорится в статье.

Интересно, что у владельцев и кошек, и собак уровень тревожности оказался выше, чем у тех, у кого одно животное.

Конечно, это не повод отказаться от близости с питомцем. Но важно понимать: между тёплой связью и болезненной зависимостью — тонкая грань.

Как советует автор исследования, стоит стремиться к балансу, который принесёт пользу и человеку, и его пушистому другу.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

