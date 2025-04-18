Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба

Кошки известны своей чистоплотностью: умываются после сна, чистят шерсть, когти, уши и даже глаза. Но что означает, когда в доме одна кошка вылизывает другую? Это забота, доминирование или сигнал тревоги?
Поведение, полное смысла
По мнению экспертов, взаимное вылизывание — это не просто гигиена. Оно несёт важный социальный подтекст. Когда одна кошка разрешает другой вылизать ей спину или холку, она тем самым демонстрирует доверие и принятие. Это жест, указывающий на крепкую связь и спокойствие в отношениях.
"Если кошка подпускает к себе другую — значит, она признаёт её своим другом", — объясняют специалисты.
Почему они это делают:
Роль запаха: ключ к гармонии
Коты ориентируются в мире не столько глазами, сколько по запахам. Если питомцы пахнут похоже, они ощущают себя членами одной стаи. Это помогает снизить тревожность, избежать конфликтов и укрепить "семейную" атмосферу в доме.
Беспокоиться стоит, если вылизывание:
тогда стоит проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом. Но в большинстве случаев — это просто признак любви и доверия.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.