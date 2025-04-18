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Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба

1:46
Зоосфера

Кошки известны своей чистоплотностью: умываются после сна, чистят шерсть, когти, уши и даже глаза. Но что означает, когда в доме одна кошка вылизывает другую? Это забота, доминирование или сигнал тревоги?

Кошка с котятами
Фото: commons.wikimedia.org by ChloeanneH, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка с котятами

Почему кошки вылизывают друг друга — и стоит ли это поощрять

Поведение, полное смысла

По мнению экспертов, взаимное вылизывание — это не просто гигиена. Оно несёт важный социальный подтекст. Когда одна кошка разрешает другой вылизать ей спину или холку, она тем самым демонстрирует доверие и принятие. Это жест, указывающий на крепкую связь и спокойствие в отношениях.

"Если кошка подпускает к себе другую — значит, она признаёт её своим другом", — объясняют специалисты.

Почему они это делают:

  1. Доступ к труднодоступным местам - например, спина или затылок.

  2. Выражение привязанности - такие кошки часто спят вместе, не дерутся, не конкурируют за еду.

  3. Создание общего запаха - через облизывание кошки как бы смешивают ароматы и "формируют группу".

Роль запаха: ключ к гармонии

Коты ориентируются в мире не столько глазами, сколько по запахам. Если питомцы пахнут похоже, они ощущают себя членами одной стаи. Это помогает снизить тревожность, избежать конфликтов и укрепить "семейную" атмосферу в доме.

Беспокоиться стоит, если вылизывание:

  • навязчивое и агрессивное;
  • вызывает облысение у вылизываемой кошки;
  • сопровождается доминирующим поведением —

тогда стоит проконсультироваться с ветеринаром или зоопсихологом. Но в большинстве случаев — это просто признак любви и доверия.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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