Как правильно мыть кошку и не быть расцарапанным

Считается, что кошки и вода — враги по определению. Но правда куда глубже и интереснее. Оказывается, дело не в страхе, а в неудобстве. И даже в наследии их древних предков.
Вода — не страх, а дискомфорт
Кошки не боятся воды как таковой. Они просто ненавидят мокрую шерсть. Подшёрсток у большинства пород густой и долго сохнет. Намокшая шерсть становится тяжёлой, ограничивает движение, а для хищника это — угроза выживанию.
Есть и исключения
Некоторые кошки воду просто обожают. Например:
Если кошка росла рядом с водоёмом, она тоже может спокойно относиться к влаге. Видимо, привычка срабатывает с детства.
Вода рядом с едой — подозрительно
Кошки чувствуют температуру жидкости и её безопасность. Если вода находится рядом с миской еды, они могут её игнорировать. Инстинкты подсказывают: рядом с добычей вода может быть заражена.
И да, если ваш питомец опрокидывает стакан с водой, это не акт мятежа. Просто усы мешают пить из узкой посуды. Им удобно, когда ничего не давит на вибриссы.
Как мыть кошку, если всё же нужно:
Всё дело в происхождении
Существует теория: предки домашних кошек происходили из засушливых регионов, где плавание просто не требовалось. Поэтому инстинктивной любви к воде у них не появилось. Но, если ваша мурлыка вдруг с удовольствием плюхается в ванну — возможно, в её генах осталась капля морской отваги.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.