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Как правильно мыть кошку и не быть расцарапанным

2:09
Зоосфера

Считается, что кошки и вода — враги по определению. Но правда куда глубже и интереснее. Оказывается, дело не в страхе, а в неудобстве. И даже в наследии их древних предков.

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Почему кошки избегают воды: разрушаем мифы, которые держались веками

Вода — не страх, а дискомфорт

Кошки не боятся воды как таковой. Они просто ненавидят мокрую шерсть. Подшёрсток у большинства пород густой и долго сохнет. Намокшая шерсть становится тяжёлой, ограничивает движение, а для хищника это — угроза выживанию.

Есть и исключения

Некоторые кошки воду просто обожают. Например:

  • Бенгальские - часто с удовольствием плавают.
  • Турецкие ваны - ныряют за рыбой, словно выдры.

Если кошка росла рядом с водоёмом, она тоже может спокойно относиться к влаге. Видимо, привычка срабатывает с детства.

Вода рядом с едой — подозрительно

Кошки чувствуют температуру жидкости и её безопасность. Если вода находится рядом с миской еды, они могут её игнорировать. Инстинкты подсказывают: рядом с добычей вода может быть заражена.

И да, если ваш питомец опрокидывает стакан с водой, это не акт мятежа. Просто усы мешают пить из узкой посуды. Им удобно, когда ничего не давит на вибриссы.

Как мыть кошку, если всё же нужно:

  1. Не используйте душ — шум усиливает стресс.

  2. Лучше тёплый тазик и ковшик: аккуратность и тишина — ключ к успеху.

  3. Избегайте лишнего купания — кошачий язык-щётка идеально справляется с гигиеной.

  4. Попробуйте сухой шампунь, если животное в ужасе от воды.

Всё дело в происхождении

Существует теория: предки домашних кошек происходили из засушливых регионов, где плавание просто не требовалось. Поэтому инстинктивной любви к воде у них не появилось. Но, если ваша мурлыка вдруг с удовольствием плюхается в ванну — возможно, в её генах осталась капля морской отваги.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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