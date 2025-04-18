Невидимые жертвы: как мы теряем насекомых, не зная об их существовании

На Земле живёт колоссальное количество насекомых — они составляют самую многочисленную группу живых существ на планете. Но вот парадокс: большую часть из них наука до сих пор не успела даже описать.
Мир, полный неизвестных
Учёные предполагают, что общее число видов насекомых может достигать 5,5 миллиона. При этом подтверждено и классифицировано только около 1 миллиона. Оставшиеся 4,5 миллиона видов всё ещё ждут своего часа — или… уже исчезают, так и не попав в научные базы данных.
"Многие виды могут исчезнуть, прежде чем мы вообще узнаем об их существовании", — предупреждают специалисты.
Короли разнообразия — жуки
Примерно треть всех насекомых составляют жуки — это около 1,5 миллиона видов. Их число превышает общее количество видов всех млекопитающих, птиц и растений вместе взятых.
Для сравнения:
И это лишь верхушка айсберга.
Виноваты ли в этом люди
Изменение климата, уничтожение природных ландшафтов, загрязнение и прочие формы вмешательства человека — главные факторы, из-за которых миллионы насекомых оказываются на грани исчезновения. Причём даже те, кого мы не успели обнаружить.
Каждый неописанный вид, потерянный безвозвратно, — это не просто упущенная строка в каталоге. Это возможный ключ к биомедицине, агроэкологии или пониманию эволюции, которого человечество уже никогда не получит.
Ба́бочки - отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек на передних и задних крыльях.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.