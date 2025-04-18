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Невидимые жертвы: как мы теряем насекомых, не зная об их существовании

1:56
Зоосфера

На Земле живёт колоссальное количество насекомых — они составляют самую многочисленную группу живых существ на планете. Но вот парадокс: большую часть из них наука до сих пор не успела даже описать.

Бабочки
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Avalos, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бабочки

Миллионы видов, которых мы никогда не увидим: как исчезают насекомые, не дождавшись открытия

Мир, полный неизвестных

Учёные предполагают, что общее число видов насекомых может достигать 5,5 миллиона. При этом подтверждено и классифицировано только около 1 миллиона. Оставшиеся 4,5 миллиона видов всё ещё ждут своего часа — или… уже исчезают, так и не попав в научные базы данных.

"Многие виды могут исчезнуть, прежде чем мы вообще узнаем об их существовании", — предупреждают специалисты.

Короли разнообразия — жуки

Примерно треть всех насекомых составляют жуки — это около 1,5 миллиона видов. Их число превышает общее количество видов всех млекопитающих, птиц и растений вместе взятых.

Для сравнения:

  • Комаров описано — около 3500 видов
  • Мух — более 120 000
  • Кузнечиков и сверчков — 30 000

И это лишь верхушка айсберга.

Виноваты ли в этом люди

Изменение климата, уничтожение природных ландшафтов, загрязнение и прочие формы вмешательства человека — главные факторы, из-за которых миллионы насекомых оказываются на грани исчезновения. Причём даже те, кого мы не успели обнаружить.

Каждый неописанный вид, потерянный безвозвратно, — это не просто упущенная строка в каталоге. Это возможный ключ к биомедицине, агроэкологии или пониманию эволюции, которого человечество уже никогда не получит.

Уточнения

Ба́бочки - отряд насекомых с полным превращением, наиболее характерная особенность представителей которого — наличие густого покрова хитиновых чешуек на передних и задних крыльях.

Автор Дмитрий Тезнев
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