Мистика или наука: что видят собаки, когда замирают

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кажется, что собаки знают что-то, чего не видим мы. Хозяева часто замечают, как их питомцы внезапно замирают, уставившись в пустоту, — и это невольно порождает мысли о мистике. Но стоит ли искать объяснение в потустороннем?

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

Застыл и смотрит в стену: что на самом деле видит ваша собака

Мир, который мы не слышим

Слух у собак в разы острее человеческого. Они улавливают звуки с расстояния до 60 метров и слышат частоты, которые для нас просто не существуют. Скрип за стеной, шаги за дверью, ультразвук от приборов — для нас это тишина, а для собаки — информационный взрыв.

Обоняние, сравнимое с суперспособностью

Нюх у собак настолько мощный, что позволяет им почувствовать утечку газа, приближение грозы или даже наличие мышей под полом. Когда питомец замирает, он может фиксировать изменения в окружающей среде, которые вы не ощутите вовсе.

Радар эмоций

Четвероногие отлично считывают состояние своих хозяев. Если человек тревожен или напряжён, пёс может реагировать настороженностью, будто ощутил нечто "не от мира сего". Но это вовсе не мистика — это реакция на вас.

"Собака не нуждается в призраках, чтобы насторожиться. Ей достаточно вашей тревоги", — шутят кинологи.

Странности, которые объясняются возрастом

У пожилых животных могут развиваться когнитивные расстройства, напоминающие деменцию. Дезориентация, бессмысленное замирание, тревожность и ночная активность — всё это может быть частью возрастных изменений, а не контактов с духами.

Лает в темноте: возможно, он сам испугался

Иногда собака просыпается ночью, дезориентируется и начинает лаять не на "призрака", а на собственный страх. Это называется синдромом внезапного пробуждения - и лечится вниманием и заботой, а не изгнанием духов.

Что делать, если собака застывает и смотрит "в никуда":

Проверьте помещение: нет ли скрытых источников шума, сквозняков или ультразвука.

Следите за поведением: тревожность, апатия или агрессия — повод сходить к ветеринару.

Исключите возрастные изменения и когнитивные нарушения.

И всё же — магия

Наука не подтверждает, что собаки видят призраков. Но их чувствительность к запахам, звукам и вибрациям действительно делает их почти сверхъестественными. И, возможно, именно это порождает легенды.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



