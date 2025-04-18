Одиночество отменяется: три породы для домашнего счастья

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Одиночество — частый спутник современного ритма жизни. И хотя кошки часто воспринимаются как независимые и замкнутые существа, некоторые породы способны дарить человеку настоящую эмоциональную опору. Учёные из Беркли исследовали поведение разных кошек и выделили тех, кто лучше всего подходит для тех, кому не хватает тепла и понимания.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка породы Рэгдолл

Что искали исследователи

Команда изучала четыре главных качества:

умение кошки чувствовать эмоции хозяина;

её потребность в общении;

способность адаптироваться к рутине одинокого человека;

сила эмоциональной привязанности.

В результате были названы три породы, которые особенно хорошо справляются с ролью личного "пушистого психолога".

Рэгдолл: мягкий как плед

Эти кошки обожают внимание, готовы часами лежать на руках и буквально "растекаются" в объятиях — отсюда и название, которое переводится как "тряпичная кукла". Рэгдоллы не переносят одиночества, сильно привязываются к человеку и даже могут "сопереживать". Они идеальны для тех, кому нужен нежный, чувствительный и тихий компаньон.

Сибирская кошка: знает, когда подойти

Суровая внешне, но мягкая внутри — сибирская кошка формирует связь только с одним человеком и становится ему удивительно преданной. Эти питомцы интуитивно чувствуют настроение и никогда не навязываются без нужды. Если вам хочется сочетания уюта и уважения к личному пространству, сибирская — ваш выбор.

Меконгский бобтейл: тень с хвостиком-помпоном

Эта кошка всегда рядом: активная, умная, разговорчивая. Она не просто живёт с вами — она живёт вашей жизнью. Меконгские бобтейлы любят участвовать в делах, легко обучаются командам и обожают играть. Если вы ищете не только ласку, но и весёлого партнёра — это идеальный вариант.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

