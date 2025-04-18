Самая недооценённая кошка: почему её не забирают из приюта

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они словно тени с янтарными глазами. Загадочные, недооценённые и всё ещё окутанные мифами — чёрные кошки давно стали частью легенд, науки и поп-культуры. Почему они до сих пор вызывают такие противоречивые эмоции и что скрывает их блестящая шерсть?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный котенок

Не ведьмы, а жертвы мифов

Когда-то чёрных кошек сжигали на кострах вместе с ведьмами. Их считали оборотнями, предвестниками бед и посланниками тёмных сил. Сегодня это кажется абсурдом, но тень прошлого до сих пор сказывается — особенно в странах, где суеверия ещё живы.

Привлекают любовь и удачу

В Японии и Великобритании чёрных кошек дарят невестам на счастье. А в Шотландии их появление у порога сулит богатство. Эти питомцы — как энергетические талисманы, притягивающие любовь, удачу и уют.

Морская магия

Моряки обожали чёрных кошек за их "волшебную" способность обеспечивать безопасное возвращение. А вот пираты были осторожнее: если кошка покидала судно — считалось, что кораблю грозит гибель.

Генетическая броня

Учёные обнаружили: гены, отвечающие за чёрный окрас, повышают устойчивость к болезням — включая вирусные инфекции и нейродегенеративные расстройства. Возможно, кошки помогут человечеству в борьбе с самыми коварными недугами.

Влияние солнца

Даже самая чёрная шерсть может "выцвести" на солнце, приобретая ржавый оттенок. Но не волнуйтесь — это временно. С новой линькой вернётся глубокий чёрный цвет.

Это не порода

Чёрный цвет — не редкость, но единственная порода, созданная специально под "чёрный стандарт", — бомбейская кошка. Она как миниатюрная пантера: блестящая, грациозная и с глазами, как медь.

Почему их не выбирают

Чёрных кошек чаще всего оставляют в приютах. Старые страхи, якобы "невидимость" на фото и мифы мешают людям разглядеть в них ласковых и преданных друзей. А зря.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

