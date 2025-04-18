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Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей

2:10
Зоосфера

В Брянской области разворачивается настоящая драма — пёс по кличке Малыш провёл три года в полной изоляции, запертый в глубокой яме под бетонной плитой. Сюжет, который звучит как вымысел, на деле оказался страшной реальностью.

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Три года без солнца: как щенок оказался в бетонной тюрьме и выжил

Замурованный живьём

Щенок оказался в ловушке ещё в раннем возрасте. Рабочие выкопали техническую яму и, не заметив животного, накрыли её тяжёлой бетонной плитой. Так начались долгие годы темноты и одиночества. Ни света, ни простора — лишь глухая яма и борьба за жизнь.

Малыша случайно услышала пожилая женщина, живущая по соседству. Писк из-под земли не давал ей покоя. С этого дня она стала каждый день опускать ему еду и воду на верёвке, давая шанс выжить.

"Я звонила в МЧС, но там отказались помочь", — рассказала она позже.

Она назвала пса Малышом и заботилась о нём, как могла. Именно благодаря ей он пережил три долгих года в полной изоляции.

Надежда появилась, когда всё могло кончиться

Когда женщину внезапно госпитализировали, она, не забыв о своём подопечном, попросила соседей продолжить его кормить. И именно тогда история дошла до ушей волонтёров.

Они осмотрели место и поняли: чтобы поднять плиту, потребуется спецтехника. Сейчас добровольцы обратились за поддержкой к местной администрации, и операция по освобождению Малыша готовится к старту.

Последствия долгого заключения

Поведение собаки говорит само за себя: он не подпускает к себе людей, прячется при малейшем шуме и отказывается выходить на свет. Он даже не даёт себя сфотографировать. Долгая изоляция оставила глубокий след в его психике.

Сейчас за судьбой Малыша следят тысячи неравнодушных. Один лишь вопрос висит в воздухе — удастся ли ему снова научиться доверию и почувствовать, что такое настоящая жизнь?

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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