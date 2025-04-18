Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей

В Брянской области разворачивается настоящая драма — пёс по кличке Малыш провёл три года в полной изоляции, запертый в глубокой яме под бетонной плитой. Сюжет, который звучит как вымысел, на деле оказался страшной реальностью.
Замурованный живьём
Щенок оказался в ловушке ещё в раннем возрасте. Рабочие выкопали техническую яму и, не заметив животного, накрыли её тяжёлой бетонной плитой. Так начались долгие годы темноты и одиночества. Ни света, ни простора — лишь глухая яма и борьба за жизнь.
Малыша случайно услышала пожилая женщина, живущая по соседству. Писк из-под земли не давал ей покоя. С этого дня она стала каждый день опускать ему еду и воду на верёвке, давая шанс выжить.
"Я звонила в МЧС, но там отказались помочь", — рассказала она позже.
Она назвала пса Малышом и заботилась о нём, как могла. Именно благодаря ей он пережил три долгих года в полной изоляции.
Надежда появилась, когда всё могло кончиться
Когда женщину внезапно госпитализировали, она, не забыв о своём подопечном, попросила соседей продолжить его кормить. И именно тогда история дошла до ушей волонтёров.
Они осмотрели место и поняли: чтобы поднять плиту, потребуется спецтехника. Сейчас добровольцы обратились за поддержкой к местной администрации, и операция по освобождению Малыша готовится к старту.
Последствия долгого заключения
Поведение собаки говорит само за себя: он не подпускает к себе людей, прячется при малейшем шуме и отказывается выходить на свет. Он даже не даёт себя сфотографировать. Долгая изоляция оставила глубокий след в его психике.
Сейчас за судьбой Малыша следят тысячи неравнодушных. Один лишь вопрос висит в воздухе — удастся ли ему снова научиться доверию и почувствовать, что такое настоящая жизнь?
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.