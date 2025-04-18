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Кто любимчик кошки? Проверьте, что её привлекает ночью

2:11
Зоосфера

Кошки — существа независимые, но умеют привязываться не хуже собак. Особенно интересно, с кем из членов семьи они предпочитают спать. Это решение не случайно — в нём замешаны инстинкты, запахи, эмоции и даже ваша поза во сне.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Кто "свой" — тот и под боком

Кошки формируют сильную связь с тем, кто дарит им внимание: кормит, играет, гладит. Тот, кто чаще рядом и взаимодействует с животным мягко и регулярно, становится в её глазах надёжным другом. А доверие — ключ к совместному отдыху.

Тот самый запах

Для кошек запах — главный навигатор. Они тянутся к вещам, которые пахнут "домом": это может быть плед, подушка или ваша одежда. Если ваш запах вызывает у кошки спокойствие и уют — считайте, вы в списке фаворитов на совместный сон.

Мягкие люди — лучшие подушки

Кошки интуитивно тянутся к теплу и спокойствию. Они выбирают тех, кто двигается плавно, говорит негромко и не создаёт лишнего шума. Если вы сидите с пледом и излучаете покой, кот будет искать именно ваше общество.

Тепло, покой и привычки

Ваши предсказуемые действия — бонус. Кошка любит стабильность. Ложитесь спать в одно и то же время? Не ворочаетесь? Поздравляем, вы — идеальная живая грелка.

Уважение личных границ

Если вы не хватаете кошку без спроса и не мешаете ей отдыхать, она будет чувствовать себя в безопасности. И, скорее всего, выберет вас как "тихую гавань" для сна.

Интуиция и здоровье

Кошки умеют считывать не только своё, но и ваше состояние. Они чувствуют перемены в энергетике и запахе. Нередко кошка приходит к хозяину, когда тот болен, — чтобы согреть, утешить или просто быть рядом.

Всё может меняться

Предпочтения кошек — не навсегда. Появление ребёнка, переезд или даже смена распорядка дня могут изменить её выбор. Главное — сохранять доверие и внимание.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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