С наступлением весны в московских парках зазвучали не только птичьи трели, но и напоминания о важной ответственности горожан. С 1 апреля по 31 июля в зелёных зонах столицы действует режим тишины — и соблюдение этого простого правила может стать вопросом жизни и смерти для диких птиц.
Весна — сезон особой уязвимости
Именно в это время пернатые строят гнёзда, откладывают яйца и высиживают птенцов. Их чувствительность к внешним раздражителям возрастает, а любой громкий звук или близкое присутствие человека может вызвать у птицы стресс. Последствия — трагичны: напуганная птица может бросить гнездо, оставив потомство без защиты и пищи.
Кто страдает больше всего
Особенно уязвимы виды, гнездящиеся на земле или в низких кустарниках. Для них даже случайное приближение человека или собаки может быть воспринято как угроза. В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы подчеркнули:
«Резкие звуки и вторжения в ареалы обитания могут привести к гибели кладки или птенцов».
О чём просят москвичей:
— Сохранять тишину в природных зонах.
— Не приближаться к возможным гнёздам.
— Не выпускать домашних животных без поводка.
— Избегать громких звуков, особенно в лесопарках и на тропинках среди кустарников.
Каждое бережное действие — вклад в сохранение городского биоразнообразия. Весна — не только время обновления, но и экзамен на нашу экологическую осознанность.
Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.