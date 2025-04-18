Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением весны в московских парках зазвучали не только птичьи трели, но и напоминания о важной ответственности горожан. С 1 апреля по 31 июля в зелёных зонах столицы действует режим тишины — и соблюдение этого простого правила может стать вопросом жизни и смерти для диких птиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Патриаршие пруды в Москве

Тишина спасает жизни: москвичей просят не тревожить птиц этой весной

Весна — сезон особой уязвимости

Именно в это время пернатые строят гнёзда, откладывают яйца и высиживают птенцов. Их чувствительность к внешним раздражителям возрастает, а любой громкий звук или близкое присутствие человека может вызвать у птицы стресс. Последствия — трагичны: напуганная птица может бросить гнездо, оставив потомство без защиты и пищи.

Кто страдает больше всего

Особенно уязвимы виды, гнездящиеся на земле или в низких кустарниках. Для них даже случайное приближение человека или собаки может быть воспринято как угроза. В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы подчеркнули:

«Резкие звуки и вторжения в ареалы обитания могут привести к гибели кладки или птенцов».

О чём просят москвичей:

— Сохранять тишину в природных зонах.

— Не приближаться к возможным гнёздам.

— Не выпускать домашних животных без поводка.

— Избегать громких звуков, особенно в лесопарках и на тропинках среди кустарников.

Каждое бережное действие — вклад в сохранение городского биоразнообразия. Весна — не только время обновления, но и экзамен на нашу экологическую осознанность.

Уточнения

Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

