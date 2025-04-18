Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала
Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги
Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали
Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России
Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России
Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота
Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет
Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными
Брокколи, которую съедят даже дети: один приём меняет всё

Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно

1:46
Зоосфера

С наступлением весны в московских парках зазвучали не только птичьи трели, но и напоминания о важной ответственности горожан. С 1 апреля по 31 июля в зелёных зонах столицы действует режим тишины — и соблюдение этого простого правила может стать вопросом жизни и смерти для диких птиц.

Патриаршие пруды в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Патриаршие пруды в Москве

Тишина спасает жизни: москвичей просят не тревожить птиц этой весной

Весна — сезон особой уязвимости

Именно в это время пернатые строят гнёзда, откладывают яйца и высиживают птенцов. Их чувствительность к внешним раздражителям возрастает, а любой громкий звук или близкое присутствие человека может вызвать у птицы стресс. Последствия — трагичны: напуганная птица может бросить гнездо, оставив потомство без защиты и пищи.

Кто страдает больше всего

Особенно уязвимы виды, гнездящиеся на земле или в низких кустарниках. Для них даже случайное приближение человека или собаки может быть воспринято как угроза. В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы подчеркнули:

«Резкие звуки и вторжения в ареалы обитания могут привести к гибели кладки или птенцов».

О чём просят москвичей:

— Сохранять тишину в природных зонах.
— Не приближаться к возможным гнёздам.
— Не выпускать домашних животных без поводка.
— Избегать громких звуков, особенно в лесопарках и на тропинках среди кустарников.

Каждое бережное действие — вклад в сохранение городского биоразнообразия. Весна — не только время обновления, но и экзамен на нашу экологическую осознанность.

Уточнения

Москва́ - столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Садоводство, цветоводство
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Последние материалы
Доли в квартирах: как избежать подводных камней и не потерять деньги
Австралийцы вторглись в Японию — и никто не ожидал такого финала
Массовая гибель доисторических существ: учёные раскрывают шокирующие детали
Новые возможности льняного бизнеса! Что принесёт первый монокультурный завод России
Ушёл из жизни один из самых известных дрессировщиков России
Её искали по всему миру: пропавшая Ferrari Майкла Джордана нашлась спустя 15 лет
Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота
Цветы, кожа и ваниль: что делает весенние ароматы-2025 такими чувственными
Почему в Москве просят молчать в парках — и это жизненно важно
Брокколи, которую съедят даже дети: один приём меняет всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.